“ธรรมนัส” เสียใจเหตุยิงเจ้าหน้าที่ ศพก.กระบี่ เสียชีวิต 2 เจ็บ 1 พร้อมดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่

รองนายกฯ ธรรมนัส แสดงความเสียใจเหตุยิงเจ้าหน้าที่ ศพก.กระบี่ เสียชีวิต 2 เจ็บ 1 ย้ำ ดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเต็มที่
วันนี้ (15 พ.ย.) จากกรณีคนร้ายก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สถาปนิกปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ และพนักงานโยธา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ เสียชีวิต และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และประธานกรรมการโครงการ ได้รับบาดเจ็บนั้น
ภายหลังเกิดเหตุ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้งสองราย รวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยจะให้การช่วยเหลือและดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่