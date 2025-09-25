ตรวจ สน.สามเสน พบอาคารเอียงเข้าหาฝั่งหลุมถนน 2 มม. ห้าม ปชช.กลับเข้าอาคารเด็ดขาด

กรมโยธาธิการฯ ร่วมกับ วสท. และ รฟม. ลงพื้นที่ตรวจ สน.สามเสน พบอาคารเอียงเข้าหาฝั่งหลุม 2 มิลลิเมตร เพราะเสาค้ำชำรุด ไม่มีแรงค้ำยัน ขอ ปชช.อย่ากลับเข้าอาคารเด็ดขาด
วันนี้ (25 ก.ย.) นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย ผศ. ดร.ธเนศ วีระศิริ ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ร่วมกันตรวจสอบภายในพื้นที่อาคารที่ทำการ สน.สามเสนใหม่ รวมทั้งแฟลตที่พัก ด้วยการใช้ตลับเมตรวัดระยะรอยแยก เสาค้ำยันอาคาร โครงสร้าง สน. และทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ผศ. ดร.ธเนศ เปิดเผยว่า จากการประเมินด้วยสายตา เช้าวันนี้ พบว่ามีร่องรอยการแยกตัวจากพื้นจนเห็นได้ชัดอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนจะมีอุปสรรคหรือผลกระทบในระยะยาวหรือไม่ จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้ง
ส่วนการที่เสาเข็มของ สน. ชำรุดหรือขาด ตอนนี้มีเครื่องมือมาตรวจวัดแล้ว พบว่าอาคาร สน. เอียงเข้าหาฝั่งหลุม 2 มิลลิเมตร เนื่องจากเสาค้ำยันชำรุดจึงทำให้ไม่มีแรงค้ำยัน
ส่วนจะถึงขั้นทุบอาคารทิ้งหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ แต่ถ้าหากอาคาร สน. พังทลายลง ก็จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของแฟลตด้วย ดังนั้น ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอย่าเพิ่งกลับมาพักอาศัยในอาคารโดยเด็ดขาด