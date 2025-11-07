“ธรรมนัส” โต้ข่าวลือ ยันไม่ได้ลาออก พร้อมทำงานเต็มสูบช่วยประชาชน

“ร.อ.ธรรมนัส” โพสต์สวนกลับข่าวลือ เคลียร์ชัด ! ไม่ได้ลาออก ย้ ยังทำงานเต็มสูบช่วยประชาชนต่อเนื่อง ขอสังคมใช้วิจารณญาณรับสารข่าวปลอม
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.68 เวลา 20.00 น.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โพสต์เฟซบุ๊ก "ธรรมนัส พรหมเผ่า" ว่า “จากกรณีที่มีข่าวเกิดขึ้น ว่าผมลาออกจากตำแหน่ง “ไม่จริง” ครับ โดยวันนี้จนถึงวันจันทร์ ผมได้เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี พัทลุงและตรัง”ผมขอยืนยันว่าผมยังอยู่ในตำแหน่ง“เหมือนเดิมทุกประการและยังคงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ครับ”
“ขอให้พี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณ เมื่อพบข่าวสารที่ยังไม่มีการยืนยัน และให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข่าวก่อนส่งต่อ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด สร้างความไม่มั่นคงในสังคม ขอบคุณครับ” พร้อมติดแฮชแท็ก #ไม่ว่างมาปั่นทำงานอยู่