“ธรรมนัส” นำ ขรก.กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ย้ำต้องสืบสานพระราชปณิธานเพื่อแผ่นดินและประชาชน

“ธรรมนัส” นำข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” ย้ำคนเกษตรต้องสืบสานพระราชปณิธาน ทำเพื่อแผ่นดินและประชาชน
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น.ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และลงนามถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี
ร.อ.ธรรมนัส ได้ถวายพวงมาลัยและลงนามถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวภายหลังพิธีว่า สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละ ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรในทุกภูมิภาค พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนในกระทรวงเกษตรฯ มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ และตั้งใจ เพื่อให้เกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวทางของพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงวางไว้
รองนายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมสืบสานแนวพระราชดำริด้านการเกษตร เพื่อให้การทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศให้ยั่งยืนด้วย