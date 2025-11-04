xs
ศึกเดือด! “วัน อยู่บำรุง” โพสต์โชว์สะพาน 4.5 ล้าน ด้าน“รักชนก” แซะแรง “เคลมผลงานคนอื่น”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ดราม่าระอุโซเชียลฯ “วัน อยู่บำรุง” อดีต ส.ส.กทม. โพสต์คลิปสะพานไม้ข้ามคลองภาษีเจริญ พร้อมอ้างเป็นโครงการที่เคยเสนอในสภา ก่อนถูก “รักชนก ศรีนอก” ส.ส.พรรคประชาชน ซัดกลับกลางคอมเมนต์ “ทำงานเค้าทำกันแบบนี้เหรอคะ ถ้าอยากกลับเข้าสภาอีก ลองฝึกใหม่“

วันนี้ (4 พ.ย.) กลายเป็นศึกปะทะคารมกลางเฟซบุ๊ก หลัง นายวัน อยู่บำรุง อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความ ระบุว่า “สะพานข้ามคลองภาษีเจริญจากวัดหลักสามข้ามไปโรงเรียนประชาบำรุง เขตหนองแขม ที่ผมเคยขอไว้ในสภาผู้แทนราษฎร บัดนี้ลงมือก่อสร้างแล้วนะครับ งบประมาณ 4,500,000 บาท” พร้อมติดแฮชแท็ก #สะพานดังในโซเชียล #ใจถึงพึ่งได้ และอ้างถึง ส.ก.นวรัตน์ อยู่บำรุง

แต่โพสต์ดังกล่าวกลับจุดชนวนดราม่าทันที เมื่อ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคประชาชน เข้ามาคอมเมนต์ตอบแรงว่า “โหพี่ สุดยอด หารือครั้งเดียวแล้วไม่สนใจอีกเลย แต่พองบจะมาลงปุ๊บรีบมาเคลมทันที ทำงานเค้าทำกันแบบนี้ ดูไว้นะคะ ถ้าอยากกลับเข้าสภาอีก ลองเอาไปฝึกดู”

ทั้งนี้ คอมเมนต์ดังกล่าวเรียกเสียงฮือฮาและถกเถียงสนั่นโลกออนไลน์ ระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและฝ่ายที่มองว่าเป็นการ “เคลมผลงาน” กันไปมา ขณะที่จนถึงขณะนี้ นายวัน ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงเพิ่มเติม ล่าสุดพบว่าคอมเมนต์ดังกล่าวได้หายไปแล้ว







