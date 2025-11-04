ศึกเดือด! “วัน อยู่บำรุง” โพสต์โชว์สะพาน 4.5 ล้าน ด้าน“รักชนก” แซะแรง “เคลมผลงานคนอื่น”

ดราม่าระอุโซเชียลฯ “วัน อยู่บำรุง” อดีต ส.ส.กทม. โพสต์คลิปสะพานไม้ข้ามคลองภาษีเจริญ พร้อมอ้างเป็นโครงการที่เคยเสนอในสภา ก่อนถูก “รักชนก ศรีนอก” ส.ส.พรรคประชาชน ซัดกลับกลางคอมเมนต์ “ทำงานเค้าทำกันแบบนี้เหรอคะ ถ้าอยากกลับเข้าสภาอีก ลองฝึกใหม่“
วันนี้ (4 พ.ย.) กลายเป็นศึกปะทะคารมกลางเฟซบุ๊ก หลัง นายวัน อยู่บำรุง อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความ ระบุว่า “สะพานข้ามคลองภาษีเจริญจากวัดหลักสามข้ามไปโรงเรียนประชาบำรุง เขตหนองแขม ที่ผมเคยขอไว้ในสภาผู้แทนราษฎร บัดนี้ลงมือก่อสร้างแล้วนะครับ งบประมาณ 4,500,000 บาท” พร้อมติดแฮชแท็ก #สะพานดังในโซเชียล #ใจถึงพึ่งได้ และอ้างถึง ส.ก.นวรัตน์ อยู่บำรุง
แต่โพสต์ดังกล่าวกลับจุดชนวนดราม่าทันที เมื่อ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.พรรคประชาชน เข้ามาคอมเมนต์ตอบแรงว่า “โหพี่ สุดยอด หารือครั้งเดียวแล้วไม่สนใจอีกเลย แต่พองบจะมาลงปุ๊บรีบมาเคลมทันที ทำงานเค้าทำกันแบบนี้ ดูไว้นะคะ ถ้าอยากกลับเข้าสภาอีก ลองเอาไปฝึกดู”
ทั้งนี้ คอมเมนต์ดังกล่าวเรียกเสียงฮือฮาและถกเถียงสนั่นโลกออนไลน์ ระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและฝ่ายที่มองว่าเป็นการ “เคลมผลงาน” กันไปมา ขณะที่จนถึงขณะนี้ นายวัน ยังไม่ได้ออกมาตอบโต้หรือชี้แจงเพิ่มเติม ล่าสุดพบว่าคอมเมนต์ดังกล่าวได้หายไปแล้ว