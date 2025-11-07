ประเดิมแล้ว! บังคับหน่วยงานรัฐ ติดตั้ง "QR Code" บนแผ่นป้าย แสดงรายละเอียดก่อสร้าง รวมการปรับปรุง Open Data โครงการ

ประเดิมแล้ว! บังคับหน่วยงานรัฐ เจ้าของโครงการ ติดตั้ง "QR Code" บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการ และการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล แจ้งทั่วประเทศ บังคับใช้กับงานจ้างก่อสร้าง ทั้งที่ยังไม่ลงนามในสัญญา และ ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทําแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ
วันนี้ (7 พ.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ มหาดไทย มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ ให้เน้นย้ำ หน่วยงานในกำกับ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) เร่งดำเนินการตามมติ ครม. (11 ธ.ค.2567)
ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ นำ QR CORE แสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการ และการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล ที่ดาวน์โหลดจากระบบ e-GP ไปใส่บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการ
ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งการกําหนด QR Code บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดก่อสร้างของทางราชการ และการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล โดยกําหนดให้ หน่วยงานของรัฐดาวน์โหลด QR Code จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP)
หลังจาก เจ้าของโครงการ ได้ลงนามในสัญญาและประกาศสาระสําคัญในสัญญาในระบบ e - GP แล้ว ส่งให้คู่สัญญานําไปใส่ในแผ่นป้าย แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามแบบแผ่นป้ายของกรมโยธาธิการและผังเมืองกําหนด
เพื่อให้การติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของหน่วยงานในกำกับ และ อปท. เป็นแนวทางเดียวกันกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
สำหรับ รายละเอียดที่ กรมบัญชีกลาง แจ้งไปยังหน่วยงานรัฐ นอกจาก QR Code จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) แล้ว
บช. ยังได้ปรับปรุงการเปิดเผย ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Open Data) เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถค้นหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างได้โดยง่าย รวมทั้งเปิดเผยสถิติการจัดซื้อจัดจ้างในรูปแบบ Visualization Dashboard
สำหรับ "การใช้บังคับ" QR Code บนแผ่นป้าย ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2568 เป็นต้นไป
นอกจากนี้ ยังการกําหนด QR Code บนแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ของทางราชการ ให้ใช้กับงานจ้างก่อสร้าง ประกอบด้วย
1. งานจ้างก่อสร้างที่ยังไม่ลงนามในสัญญา
2.งานจ้างก่อสร้างที่ลงนามในสัญญาแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดทําแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ.