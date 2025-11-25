'วิน วิลเลี่ยม' สุดสะเทือนใจ! เห็น 'เปิ้ล นาคร' ร้องไห้ระหว่างช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ตัดสินใจช่วยทันที 1 ล้านบาท

จากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ยังคงวิกฤติอย่างหนัก และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก จนกระทั่งนักแสดงและจิตอาสาอย่าง "เปิ้ล นาคร ศิลาชัย" ได้ลงพื้นที่พร้อมทีมงานเจ็ตสกีเพื่อช่วยเหลืออย่างไม่ย่อท้อ
ล่าสุด ได้เกิดกระแสความหดหู่เมื่อมีคลิปที่ เปิ้ล นาคร ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความรู้สึกที่ว่า "เกินกำลัง" ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ร้องขอความช่วยเหลืออยู่รายรอบได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากปริมาณน้ำที่สูงและสถานการณ์ที่เข้าขั้นวิกฤตหนักที่สุดในรอบหลายปี
ภาพและเสียงร้องขอความช่วยเหลือนี้ได้สะเทือนใจไปยัง "วิน วิลเลี่ยม" King of live ที่ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด จนเจ้าตัวถึงกับนอนไม่หลับหลังเห็นภาพการทำงานอย่างหนักและความเดือดร้อนของประชาชน จึงตัดสินใจโอนเงินช่วยเหลือในทันทีเป็นจำนวนสูงถึง 1,000,000 บาท เพื่อร่วมส่งกำลังให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ และร่วมสมทบทุนสนับสนุนการทำงานของทีมเจ็ตสกีกู้ภัยและโรงครัวของ "แม่จูน กษมา" ภรรยาของเปิ้ล นาคร ที่เร่งผลิตอาหารนับหมื่นกล่องต่อวันเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่
การบริจาคครั้งนี้ถือเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่และตอกย้ำถึงน้ำใจของคนไทยที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามวิกฤต
