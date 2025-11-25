ส.ส.กาญจน์ระดมเจ็ตสกี–เรือ–รถกว่า 40 คัน ลุยช่วยชาวหาดใหญ่ฝ่าน้ำท่วมวิกฤติ

กาญจนบุรี - “อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์” หรือ “กอล์ฟ” ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย อาสานำทีมจิตอาสา–มูลนิธิกู้ภัย 5 หน่วยงาน ระดมยุทโธปกรณ์จำนวนมากมุ่งหน้า จ.สงขลา ช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนกลางวิกฤตน้ำท่วมหนัก พร้อมรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง
วันนี้ (25 พ.ย.) นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ หรือ “กอล์ฟ” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง หลังติดตามภาพความเสียหายผ่านสื่อออนไลน์จนเกิดความห่วงใยอย่างยิ่ง
นายอัครนันท์ระบุว่า แม้จะเป็น ส.ส.ต่างพื้นที่ แต่เมื่ อพี่น้องคนไทยประสบภัย ไม่ว่าที่ใด ทุกคนสามารถร่วมมือช่วยเหลือกันได้ โดยครั้งนี้ได้ขออาสาทำหน้าที่ฟันเฟืองเล็ก ๆ ในนามชาวจังหวัดกาญจนบุรี ประสานความช่วยเหลือผ่านเพจ “ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย Thailand Rescue Diver” ระดมเรือ 18 ลำ เรือยาง 1 ลำ เจ็ตสกี 3 ลำ และรถกว่า 20 คัน จาก 4 มูลนิธิ และ 1 สมาคม ประกอบด้วย มูลนิธิกวงอิมสุนทรธรรม จ.กาญจนบุรี มูลนิธิสว่างสัตหีบ มูลนิธิร่มไทร สัตหีบ มูลนิธิร่วมใจการกุศล ราชบุรี สมาคมกู้ภัยสุบรรณเมตตาธรรม พะเยา
โดย ส.ส.อัครนันท์ยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อสนับสนุนภารกิจเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างในจุดเสี่ยงของอำเภอหาดใหญ่
ทั้งนี้ ส.ส.กอล์ฟ กล่าวทิ้งท้ายว่า หวังว่าความช่วยเหลือครั้งนี้จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวหาดใหญ่ได้บ้าง พร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปอย่างปลอดภัย และภาวนาให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติในเร็ววัน