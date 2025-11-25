“กอล์ฟ อัครนันท์”พท. ห่วงพี่น้องประชาชนภาคใต้ ประสาน 4 มูลนิธิ ระดมเรือ-เจ็ตสกี ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ เคลื่อนย้ายผู้ติดค้าง

วันนี้(25 พ.ย.)นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ สส. จังหวัดกาญจนบุรี (เขต 1) พรรคเพื่อไทย โพสต์ในเพจ ส.ส.กอล์ฟ อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ระบุว่า แม้ว่าผมจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี และอยู่ต่างพื้นที่กัน แต่เมื่อพี่น้องคนไทยประสบภัยพิบัติ ไม่ว่าที่ใด เราทุกคนก็สามารถยื่นมือช่วยเหลือกันได้เสมอครับ
วันนี้ ผมขอเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ในนามพี่น้องชาวกาญจนบุรี ประสานความช่วยเหลือผ่านเพจ ดำน้ำกู้ภัย ประเทศไทย Thailand Rescue Diver ระดมเรือจำนวน 18 ลำ เรือยาง 1 ลำ เจ็ตสกี 3 ลำ และรถกว่า 20 คัน จาก 4 มูลนิธิและ 1 สมาคม ได้แก่ มูลนิธิกวงอิมสุทธธรรม จ.กาญจนบุรี /มูลนิธิสว่างสัตหีบ /มูลนิธิร่มไทร/มูลนิธิร่วมใจการกุศล ราชบุรี และสมาคมกู้ภัยสุบรรณเมตตาธรรม พะเยา
ทั้งนี้พร้อมดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อช่วยเคลื่อนย้ายผู้ที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมรุนแรงที่อำเภอหาดใหญ่ และหวังว่าความช่วยเหลือเล็ก ๆ นี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องได้บ้าง พร้อมกันนี้ยังขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวหาดใหญ่ทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย