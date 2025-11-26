ผบช.ก.สั่งระดมพลช่วยชาวหาดใหญ่เต็มอัตราศึก พบ 300 ครัวเรือนขาดแคลนอาหาร

ผบช.ก. สั่งระดมกำลังตำรวจน้ำรุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหาดใหญ่ เต็มอัตราศึก พบกว่า 300 ครัวเรือน ยังขาดแคลนอาหาร- เครื่องดื่มกว่า 300 ครัวเรือน
วันที่ (26 พ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งเร่งเสริมกำลังพลตำรวจน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งขณะนี้ทราบว่ายังคงมีผู้ประสบภัยที่ขาดแคลนอาหาร เครื่องดื่ม และอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมกว่า 300 ครัวเรือน
เบื้องต้นสามารถช่วยอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยได้แล้ว กว่า 50 ราย แต่ภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ยังทำได้ยาก เนื่องจากระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่อง