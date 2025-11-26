ทีมกู้ภัย! ถอนกำลังกะทันหันจาก “เขต 8” หลังพบร่องรอยถูกไล่ยิง 2 นัด หวั่นความปลอดภัยขั้นวิกฤต

สถานการณ์ตึงเครียดกลางภารกิจช่วยน้ำท่วม! ทีมกู้ภัยพื้นที่เขต 8 จำเป็นต้องยุติงานและถอนกำลังทั้งหมดออกทันที หลังพบสัญญาณอันตรายรุนแรง ทั้งร่องรอยถูกยิง 2 นัด และเหตุเรือท้องแบนถูกฟาดอย่างแรง สร้างความหวาดวิตกต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ขณะนี้ทุกหน่วยงานเร่งประเมินความเสี่ยงก่อนกลับเข้าไปช่วยประชาชนอีกครั้ง
วันนี้ (26 พ.ย.) เพจ “ Army Military Force” ได้รายงานด่วนจากหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขต 8 เปิดเผยว่า ทีมกู้ภัยต้องประกาศถอนกำลังและยุติภารกิจทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันที เนื่องจากสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยโดยระบุว่า “ทีมกู้ภัยได้เผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โดย พบร่องรอยการถูกยิงถึง 2 นัด ในพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกและความกังวลด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่อย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าเรือท้องแบน ของทีมกู้ภัยที่ใช้ในการอพยพและส่งเสบียงช่วยเหลือชาวบ้านได้ ถูกฟาดอย่างแรงบริเวณหัว ซึ่งไม่แต่ใจว่าเป็นหัวเจ้าหน้าที่กู้ภัย หรือหัวเรือ ทำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากและเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
ทีมกู้ภัยจึงตัดสินใจประกาศถอนกำลังทั้งหมดออกจากพื้นที่ 8 อย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร โดยมีการยืนยันหนักแน่นว่า "กู้ภัยถอนตัวออกจากพื้นที่เขต 8 ทั้งหมดแล้ว ไม่ปลอดภัย!!" ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบและการถูกโจมตีในพื้นที่ดังกล่าว ก่อนจะกลับเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอีกครั้ง