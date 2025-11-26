xs
อุบลฯส่งหน่วยกู้ภัยช่วยพี่น้องน้ำท่วมชาวใต้ เน้นกำลังพลประสบการณ์สูงช่วยน้ำท่วมโดยเฉพาะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อุบลราชธานี-คนอุบลราชธานีส่งทีมกู้ภัยลงช่วยชาวใต้ที่ถูกน้ำท่วม โดยชุดกู้ภัยที่เดินทางไปล้วนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


ที่จังหวัดอุบลราชธานี นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะอุบลราชธานี และมูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบล และขอบคุณทีมกู้ภัยที่เป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานี ในการลงไปช่วยพี่น้องทางภาคใต้

โดยนายณรงค์ ได้ให้โอวาทและแสดงความเป็นห่วงใยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเน้นย้ำให้รักษาความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก และให้ประสานพื้นที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อจะได้ทราบเส้นทางและการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว




ด้านนายธีรยุทธ อรุณยะเดช ประธานมูลนิธิการกุศลจีตัมเกาะอุบลราชธานี เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับทราบข่าวที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นมหาอุทกภัย จึงได้จัดเรือท้องแบน 2 ลำ และเจ็ทสกีอีก 2 ลำ พร้อมชุดประดาน้ำและกำลังพลจำนวน 30 คน ซึ่งเป็นชุดกู้ภัยชั้นสูงที่มีความชำนาญเรื่องกระแสน้ำไหลเชี่ยว ออกเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้


นอกจากเรือแล้ว เรื่องอาหารทางมูลนิธิฯจะทำครัวสนาม แต่คงต้องลงไปดูหน้างาน ซึ่งทีมงานที่ไปช่วยครั้งนี้ ล้วนมีประสบการณ์น้ำท่วมมานาน ตอนนี้เรากำลังลงพื้นที่ไปช่วยโดยเร็วที่สุด

