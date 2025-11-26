“ชาดา” ส่งเรือท้องแบน-เจ็ทสกี สมทบคณะนายกฯ ลงใต้ พ้อเสียงวิจารณ์ ไม่มีรัฐบาลไหนในโลกได้รับคำชม

“ชาดา” ส่งเรือท้องแบน-เจ็ทสกี สมทบคณะนายกฯ ลงใต้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชี้เสียงวิจารณ์ล่าช้า ลั่นไม่มีรัฐบาลไหนในโลกได้รับคำชม แต่เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขอย่างไร เชื่อผู้ใหญ่วางแผนไว้แล้ว
เมื่อวันที่ 26 พ.ย.ที่ บน.6 นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจ ให้สัมภาษณ์ก่อนลงพื้นที่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ว่า ได้นำสิ่งของไปช่วยเหลือ เป็นอาหารแห้ง ไข่ไก่ 60,000 ฟอง เจ็ทสกี 4 ลำ เรือท้องแบน 5 ลำ โดยระดมนักเจ็ทสกีทีมชาติ ลงไปช่วยเหลือเพื่อช่วยอพยพประชาชนออกจากพื้นที่
ส่วนการระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเป็นเรื่องดี แต่ต้องมีการจัดระบบ ไม่ใช่ต่างคนต่างช่วย ต้องมีศูนย์กลางรวบรวมข้อมูล ยอมรับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฉุกละหุก อาจจะทำให้ส่วนหนึ่งไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
เมื่อถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความล่าช้าของรัฐบาล ที่เพิ่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัย (ศปกฉ.)นายชาดา กล่าวว่า ไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนในโลกได้รับคำชม แต่เกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขอย่างไรหลังจากนั้นจะได้รับคำชมว่าจะเยียวยาอย่างไรเรื่องที่อยู่อาศัยจะเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าผู้ใหญ่ได้วางแผนไว้หมดแล้ว