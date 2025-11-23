“สนธยา” ลั่นแบ่งเขต 1 ชลบุรี ไร้ปัญหามันควรจะลงตัว แต่เมินจับมือ "สุชาติ" แค่รับไหว้ตบไหล่

สองขาใหญ่ชลบุรีถกเครียด “สนธยา” ยัน แบ่งพื้นที่ชลบุรี ไร้ปัญหา เขต 1 มันควรจะลงตัว “สุชาติ” ปรี่จับมือ “พี่แป๊ะ” เมิน แค่รับไหว้ตบไหล่
วันนี้ (23พ.ย.) ที่พรรคภูมิใจไทย นายสนธยา คุณปลื้ม แกนนำบ้านใหญ่ชลบุรี เปิดเผยภายหลังหารือกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกฯ และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บ้านใหม่ชลบุรี อย่างเคร่งเครียด โดยเมื่อสื่อมวลชนพยายามสอบถามประเด็นที่พูดคุย นายสนธยา ได้เชิญนายชาดา ไทยเศรษฐ์ แกนนำพรรคภูมิใจไทย มายืนคั่นกลางระหว่างนายสนธยากับนายสุชาติ ก่อนที่นายสนธยา กล่าวว่า เราลงสมัครในนามภูมิใจไทยชลบุรีอยู่แล้ว ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรคแถลง เป็นการทำงานร่วมกันของกลุ่มชลบุรีในนามพรรคภูมิใจไทย
เมื่อถามว่า พื้นที่เขต1 ชลบุรี ลงตัวแล้วใช่หรือไม่ นายสนธยา กล่าวว่า พื้นที่เขต1ยังต้องคุยกันกับทีมงาน ซึ่งทั้งหมดชลบุรีมี 10 เขต กำลังคุยกันในเรื่องตัวบุคคลที่จะลงสมัคร ชลบุรีไม่มีปัญหา
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวนายสุชาติ ต้องการลงสมัคร สส.ในพื้นที่เขต1 แต่นายสนธยา ไม่ยอมจริงหรือไม่ นายสนธยา กล่าวว่า เรื่องนี้คุยกันอยู่ ขณะที่นายชาดา ระบุว่า เมื่อคุยกันแล้วก็ต้องจบทุกอย่าง
เมื่อถามว่า เห็นมีการคุยกัน2คนหน้าลิฟท์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด นายสนธยา หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า ไม่ได้เครียด ยืนยันเขต1ไม่ควรจะมีปัญหาอะไร มันควรจะลงตัว
เมื่อถามว่า นายอนุทิน ให้มาคุยกันเองและตกลงในเรื่องการแบ่งเขตใช่หรือไม่ นายสนธยา กล่าวว่า เราคุยกันมาก่อนอยู่แล้ว ไม่มีอะไรที่จะยอมถึงเวลาก็ตกลงกัน
เมื่อถามว่า มีรายงานว่านายชาดา ต้องการส่งคนของตัวเองลงสมัคร เขต8และเขต9 ชลบุรี นายชาดา กล่าวว่า ไม่มี จะไปยุ่งอะไรกับเขา อุทัยธานีก็ปวดหัวอยู่แล้ว
ขณะที่นายสนธยา ย้ำว่า เราทำงานเป็นทีมเป็นทีมภูมิใจไทย โดยผู้สื่อข่าวถามว่า 2คนกับมือโชว์ได้หรือ นายสุชาติ ปรี่เข้ามายกมือไหว้พร้อมจะจับมือ แต่นายสนธยาเพียงแต่รับไหว้ และตบไหล่นายสุชาติ ไม่ได้จับมือด้วยแต่อย่างใด