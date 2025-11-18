ครม.ปรับช่วยน้ำท่วมครอบคลุมบ้านไม่ท่วม แต่ถูกน้ำล้อมรอบกว่า 7 วัน รับ 9 พัน คาดเพิ่มสิทธิ 21,000 ครัวเรือน

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ใหม่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 68 แก้ให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบแม้บ้านไม่ถูกน้ำท่วม แต่ถูกน้ำล้อมรอบต่อเนื่องกว่า 7 วัน รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 คาดเพิ่มผู้ได้รับสิทธิราว 21,000 ครัวเรือน และไม่จ่ายซ้ำให้ผู้ที่เคยได้สิทธิแล้ว
วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2568) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 (หลักเกณฑ์ฯ) เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีความรุนแรง ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก ประกอบกับหลักเกณฑ์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นยังไม่ครอบคลุมความเดือดร้อนในทุกมิติของประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงขอทบทวนหลักเกณฑ์ฯ บางส่วน ภายใต้กรอบวงเงินเดิม เพื่อให้ครอบคลุมผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด โดยการเพิ่มกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขัง แต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ติดต่อกันเกินกว่า 7 วันขึ้นไป (เดิมให้เฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่มีน้ำท่วมขัง) จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท ด้วย
ทั้งนี้ มท. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากการปรับหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกประมาณ 21,176 ครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 9,000 บาท มาก่อน และในกรณีที่มีผู้ประสบอุทกภัยขึ้นใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์นี้หากเคยได้รับเงินช่วยเหลือไปแล้ว จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือซ้ำอีก
“ในส่วนของหลักเกณฑ์ฯ ข้ออื่น ๆ เช่น หลักฐานในการขอรับความช่วยเหลือ ขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจ่ายเงินของธนาคารออมสิน และแนวทางปฏิบัติงานของจังหวัดมีสาระสำคัญคงเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว