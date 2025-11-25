หัวหน้าทีมกู้ภัยมาเลเซียหลั่งน้ำตา! เผยนาทีระทึกช่วยเหยื่อน้ำท่วมหาดใหญ่ วอนชาวบ้านที่เหลือ "อดทนรอ"

หัวหน้าทีมกู้ภัยจากประเทศมาเลเซียที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมฉับพลันในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวขณะไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์สุดระทึกในการปฏิบัติภารกิจเข้าพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเผชิญกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากจนเกือบเกินควบคุม ช่วยได้แค่ 70 คน แต่ลั่น "จะกลับไปช่วยทุกคน"
วันนี้ (25 พ.ย.) เพจ "มังกร ซ่อนตัว" โพสต์คลิปวิดีโอความยาวกว่า 4 นาที เผยให้เห็นหัวหน้าทีมกู้ภัยจากมาเลเซีย ไลฟ์สดบอกเล่าถึงสถานกรณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จนถึงกับต้องเสียน้ำตาเลยทีเดียว ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"หัวหน้าทีมกู้ภัยจากมาเลเซียถึงกับกลั้นน้ำตาไม่ไหว หลังไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ระทึกขณะเข้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่เมื่อวานนี้
เจ้าตัวเผยว่าเมื่อคืนแทบไม่ได้นอน เพราะภาพของผู้คนจำนวนมากที่ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือยังติดอยู่ในความคิด แม้ทีมของเขาจะพยายามอย่างเต็มกำลัง แต่ด้วยกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเกินควบคุม ทำให้สามารถช่วยออกมาได้เพียงกว่า 70 คนเท่านั้น
หลังจากทานมื้อเช้าเสร็จ หัวหน้าทีมยืนยันว่าจะรีบกลับเข้าไปในพื้นที่ทันที เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ภายใน"