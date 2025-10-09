“ชป“ เผยสระดับน้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์ลดลงต่อเนื่อง เตรียมเครื่องสูบน้ำ–จนท.ประจำจุดเสี่ยง รับมือฝนจากตอนบนอย่างเต็มที่!

กรมชลฯร่วมคณะ“รมว.เกษตรฯ” ลงตรวจสถานการณ์การน้ำพื้นที่นครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ 5,000 ชุดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำระดมสรรพกำลังเตรียมรับมือฝนเหนือเต็มที่
วันนี้ (9 ตุลาคม 2568) นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสมจิตฐิพงศ์ อำนาจศาล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3, นายเอกฉัตร เอี่ยมตาล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์, นายสิทธิพร พฤฒิพิบูลธรรม เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่กับคณะของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์
คณะได้ลงพื้นที่ วัดทับกฤชกลาง ต.ทับกฤช, ที่ว่าการอำเภอชุมแสง, และ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน ต.บางเคียน เพื่อมอบถุงยังชีพจำนวน 5,000 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกร โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรโดยเร็ว เพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาเพาะปลูกได้ตามปกติ ตามข้อสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.)
สำหรับสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำ C.2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ เมื่อเวลา 06.00 น. มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,719 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.34 เมตร และมีแนวโน้มลดลง โดยกรมชลประทานยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องจากยังคงมีฝนตกกระจายบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำ
ทั้งนี้กรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำที่ไหลมาสมทบ พร้อมเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และเจ้าหน้าที่ประจำการในจุดเสี่ยง เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึงสถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด ตามข้อสั่งการของรองนายกฯและรมว.เกษตรฯ