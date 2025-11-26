กู้ภัยหาดใหญ่ถูกยิงไล่กลางน้ำท่วม ชาวเน็ตเดือดถาม “แบบนี้ใครจะกล้าช่วย

โซเชียลเดือดหลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยถูกชาวบ้านยิงใส่ 3 นัดขณะขับเจ็ตสกีเข้าช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ล่าสุดมีหญิงรายหนึ่งอ้างตัวเป็นผู้ก่อเหตุ แต่ยังไม่ชัดจริงหรือสร้างกระแส
เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา โลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ถูกชาวบ้านใช้อาวุธปืนยิงไล่ ขณะขับเจ็ตสกีเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ยังติดค้างอยู่ในบ้าน
ต่อมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้เสียหายได้ออกมาโพสต์เล่าเหตุการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่า ไม่ได้มีเจตนาจะละเลยการช่วยเหลือ แต่กำลังประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรที่มีจำกัด เช่น ข้าวกล่อง 300 กล่อง ที่สามารถแจกได้เพียงไม่กี่จุด พร้อมเผยว่า ระหว่างปฏิบัติภารกิจกลับถูกยิงตามหลังถึง 3 นัด ทำให้ต้องยุติภารกิจและนำเรือกลับทันที พร้อมกล่าวขอโทษประชาชนที่รอคอยความช่วยเหลือ
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมตำหนิผู้ก่อเหตุอย่างรุนแรง และตั้งคำถามว่า หากกู้ภัยยังต้องเผชิญอันตรายเช่นนี้ ใครจะกล้าเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ต่อมามีหญิงรายหนึ่งออกมาแสดงตัวว่าเป็นผู้ยิงปืน โดยอ้างว่าเสียงและแรงจากเจ็ตสกีทำให้กระจกบ้านของตนเกือบแตก และยืนยันว่าตน “มีข้าวกิน ไม่ต้องมาช่วย” แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าหญิงรายนี้เป็นผู้ลงมือจริง หรือเป็นเพียงการโพสต์เพื่อสร้างกระแสบนโลกออนไลน์
ชมคลิป