มูลนิธิปอเต็กตึ๊งระดมสรรพกำลังแพ็คถุงยังชีพ ส่งช่วยเหลือชาวบ้านในจังหวัดสงขลา

มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิ ฯ พร้อมจิตอาสา แพ็คถุงยังชีพฉุกเฉินเพื่อส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 25 พ.ย.68 ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมถึงอาสาสมัครจราจร อาสาสมัคร บริการ อาสาบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสา ช่วยกันแพ็คถุงยังชีพฉุกเฉิน ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงสิ่งของจำเป็นต่างๆ จำนวน 2,000 ถุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ออกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบ อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
โดยก่อนหน้านี้ ทาง มูลนิธิปอเต็กตึ๊งได้ส่งทีมกู้ภัย กู้ชีพ อาสาสมัคร พร้อมรถโรงครัวเคลื่อนที่ 2 คัน เรือท้องแบน 2 ลำ อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รถกู้ภัยและรถพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อ เสื้อชูชีพ น้ำดื่ม ชุดยาสามัญประจำบ้าน อาหารสุนัขและแมว เร่งลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้ทันที โดยจัดตั้งกองอำนวยการฯ เพื่อประสานงานรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือในพื้นที่ และจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ บริเวณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึ่งขณะนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงอยู่ระหว่างปฏิบัติการภารกิจอพยพผู้ประสบภัย รวมถึงผู้ป่วย พร้อมแจกเสื้อชูชีพ และนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ประสบภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภคจากส่วนกลางนำมาสนับสนุน เพื่อเร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
หากผู้ประสบภัยในพื้นที่ต้องการขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418 ตลอด 24 ชั่วโมง