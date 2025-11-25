ทบ.ระดมเครื่องมือ-กำลังพลช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ถึงพื้นที่วันนี้ เร่งอพยพประชาชนพื้นที่วิกฤตโดยเร็วที่สุด

เสธ.ทบ.เผยระดมเครื่องมือ-กำลังพล ช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ ถึงพื้นที่วันนี้ เร่งอพยพประชาชนพื้นที่วิกฤตโดยเร็วที่สุด เชื่อนายกฯแก้ปัญหาบริหารจัดการไม่ให้สะเปะสะปะ
เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 25 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก ให้สัมภาษณ์ถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาว่า ในส่วนของกองทัพบกได้ระดมเครื่องมือและทรัพยากรที่มีในทุกกองทัพภาคลงไปช่วยในกองทัพภาคที่ 4 เช่น พื้นที่ภาคใต้ตอนบน พื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งเริ่มส่งลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ 24 พ.ย. เช่น รถยกสูง เรือท้องแบน เรือยาง เฮลิคอปเตอร์จากส่วนกลาง รวมถึงกำลังพลที่มีความสามารถที่ได้รับการฝึกในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ส่วนกรณีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่วิกฤตที่ออกจากพื้นที่ไม่ได้ ตอนนี้เราระดมเครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมด ในพื้นที่จนหมดมือแล้ว ทั้งเฮลิคอปเตอร์ รถบรรทุก รวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ ขณะนี้รอเครื่องมือส่วนกลางที่จะลงไปสนับสนุนเพิ่มเติม ยอมรับว่าเครื่องมือในพื้นที่มีไม่เพียงพอ และเครื่องมือบางส่วนจะไปถึงในพื้นที่วันนี้
เมื่อถามว่า ต้องเร่งช่วยประชาชนที่อยู่ในพื้นที่วิกฤตอย่างไร พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า ตามแผน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์มี พล.ต.๓ฝภูมเดชา พ่วงเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 (ผบ.มทบ.42) และ พล.ท.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4 อยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว โดยมีการวางแผนแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้หน่วยต่างๆลงไปสนับสนุนให้การช่วยเหลือ
เมื่อถามว่า การบริหารจัดการในพื้นที่สะเปะสะปะ ทำให้ประชาชนเกิดความสับสนในเรื่องการขอความช่วยเหลือ พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีจะแก้ไขปัญหาในวันนี้ เมื่อถามว่าตามแผนจะต้องใช้เวลากี่วันที่จะนำคนอยู่ในพื้นที่วิกฤตออกมาทั้งหมด พล.อ.ชัยพฤกษ์ กล่าวว่าต้องทำอย่างเร็วที่สุด