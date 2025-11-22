พปชร.เปิดศูนย์ประสานงานนครศรีธรรมราช พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันนี้ (22 พ.ย.) พรรคพลังประชารัฐ เปิดศูนย์ประสานงานภาคใต้ ที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรค เป็นประธาน
งานเปิดศูนย์มีผู้ร่วมจากหลายพื้นที่ในนครศรีธรรมราชและชุมพร อาทิ นายสุภาพ ขุนศรี, นายประจวบ ภักดีชน, นานสิทธรักษ์ ทิพย์อักษร, นายมนตรี รักษ์สีทอง, นายไสว เลื่องสีนิล และชวลิต อาจหาญ รวมถึงผู้ร่วมอาสาเป็นตัวแทนประจำจังหวัด ได้แก่ ดร.ฉัตรชัย ธนาวุฒิ, น.ส.วาณี พงศ์ยี่หล้า และ คนึง ชูพงษ์
พร้อมกันนี้ พรรคยังเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช” ภายในศูนย์ประสานงาน เพื่อรวบรวมข้อมูล ประสานการลงพื้นที่ และส่งความช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบ
พล.ต.ท.ปิยะ กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค แสดงความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม และกำชับให้ทีมงานเร่งช่วยเหลือโดยเร็วที่สุด