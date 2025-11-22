“ทนายเชาว์”ตั้งโรงครัว–ศูนย์อพยพบ้านในกลอง ช่วยชาวนครฯ หลังน้ำท่วมหนักเดือดร้อนสาหัส

“ทนายเชาว์” เปิดศูนย์อพยพ–ตั้งโรงครัวบ้านในกลอง ช่วยชาวเมืองคอน หลังน้ำท่วมหนักทหารปืนใหญ่ที่ 105 สนับสนุนรถยกสูง–เรือท้องแบน ลุยแจกข้าวกล่องถึงพื้นที่ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
วันนี้( 22 พ.ย. 68 )นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แสดงความเป็นห่วงต่อสถานกาณณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีทวีความรุนแรงขณะนี้ โดยถือเป็นวิกฤตที่หนักในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ในฐานะที่เป็นคนนครศรีธรรมราช สิ่งที่ทำได้คืออยากเป็นส่วนหนึ่งให้ปากท้องของพี่น้องชาวนครที่กำลังเดือดร้อนได้รับการดูแล มีที่อยู่หลับนอนชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตนจึงได้ประสานงานกับน้องชายผู้ใหญ่เชิงชาย มีขวด ให้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านในกลอง โดยใช้หอประชุมใหญ่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านในกลอง บริเวณหน้าบ้านพัก หมู่ที่ 5 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์อพยพและตั้งโรงครัวเฉพาะกิจประกอบอาหารข้าวกล่องสำเร็จรูป แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตามจุดที่น้ำท่วมสูง โดยได้รับความร่วมมือจาก กำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำรถยกสูง และเรือท้องแบน เพื่อช่วยลำเลียงข้าวกล่องไปยังพื้นที่ที่ยากลำบาก กกกโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ (22 พ.ย.)จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่เป็นปกติ