“เชาว์” เชื่อศาล รธน.ตีตก MOA ซัด พท.ย้อนแย้งหวังยืมมือโค่นคู่แข่ง สวน “แม้ว” ครอบงำพรรคของจริง

“ทนายเชาว์” มั่นใจศาลไม่รับคำร้องปม MOA ฟาด พท.เล่นเกมศาล รธน. หวังโค่นคู่แข่ง ทั้งที่ตัวเองเคยดีลหวังอำนาจแต่ล้มเหลว ตรรกะย้อนแย้ง-ไม่มาตามหลักมือบริสุทธิ์ มั่นใจศาลไม่รับคำร้อง แขวะ ดู “ทักษิณ” ครอบงำพรรคของจริง
วันนี้ (8 ก.ย. ) นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chao Meekhuad วิจารณ์กรณีที่ สส.พรรคเพื่อไทย นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ร่วมกันเข้าชื่อยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งคำร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า สมาชิกภาพความเป็น สส.ของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(3) ประกอบมาตรา 185(1)(2) หรือไม่
นายเชาว์ ระบุว่า การกระทำดังกล่าวของพรรคเพื่อไทยสะท้อนตรรกะย้อนแย้ง เพราะก่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยเคยประกาศยอมรับข้อเสนอของพรรคประชาชนทุกประการ เพื่อแลกกับเสียงสนับสนุนในการผลักดันนายชัยเกษม นิติศิริ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อพรรคประชาชนหันไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทย และลงคะแนน 143 เสียงให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีแทน พรรคเพื่อไทยจึงหันไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าไม่สอดคล้องกับหลักการใช้สิทธิทางศาลที่กำหนดให้ผู้ร้องต้องมาด้วย “มืออันบริสุทธิ์”
“ผมเชื่อว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่น่าจะรับคำร้องนี้ เพราะ MOA เป็นเพียงข้อตกลงทางการเมืองระหว่างพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลภายใต้ระบบรัฐสภา ไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย ไม่ขัดรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี อีกทั้งไม่เข้าข่ายการใช้อำนาจเพื่อโค่นล้มระบอบประชาธิปไตย หรือการครอบงำพรรค ถ้าอยากรู้ครอบงำพรรค รัฐบาลของจริงเป็นอย่างไร ให้ย้อนดูพฤติกรรมทักษิณ การรับใช้ของเพื่อไทย จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้ยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน” นายเชาว์ ระบุทิ้งท้าย