เข้าวาระเลือกนายกฯ พท.เสนอ "ชัยเกษม" แข่ง "อนุทิน" ปธ.เปิดให้ถกคุณสมบัติก่อนยกมือโหวต

เปิดฉากวาระเลือกนายกฯ “ไชยชนก” เสนอ “อนุทิน” ชิงเก้าอี้ “สรวงศ์” ดัน “ชัยเกษม” แข่ง สภาฯ เปิดทางอภิปรายคุณสมบัติก่อนลงมติ
เมื่อเวลา 11.35 น. วันที่ 5 ก.ย. 2568 ที่รัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่วาระพิเศษเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี ภายหลังที่ประชุมมีมติเห็นชอบเลื่อนญัตติเลือกนายกฯ ขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยมี นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าการเสนอชื่อและวิธีการลงคะแนนจะทำโดยเปิดเผย ผู้ที่ได้รับความเห็นชอบต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ หรืออย่างน้อย 247 เสียง
นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย ได้สอบถามประธานการประชุมว่า หลังการเสนอชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว จะเปิดให้สมาชิกอภิปรายถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือไม่ โดยยกตัวอย่างการเลือกนายกฯ ในครั้งก่อน ไม่ว่าจะเป็นนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ นายเศรษฐา ทวีสิน และน.ส.แพทองธาร ชินวัตร ต่างก็เปิดให้มีการอภิปรายก่อนลงมติ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าให้สามารถอภิปรายได้เช่นเดียวกัน
ต่อมาเวลา 12.05 น. นายไชยชนก ชิดชอบ ส.ส.บุรีรัมย์ และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ได้เสนอชื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกัน นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เสนอชื่อ นายชัยเกษม นิติศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นคู่ชิงตำแหน่งนายกฯ โดยทั้งสองรายชื่อมีผู้รับรองครบถ้วน
ทั้งนี้ ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกอภิปรายสนับสนุนหรือแสดงความเห็นต่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสองราย