“สรวงศ์” บอกตรงๆ ไม่รู้ “ทักษิณ” จะกลับไทยหรือไม่ โบ้ยเป็นเรื่องส่วนตัว จะเดินทางไปไหนไม่เกี่ยวกับพรรค

“สรวงศ์” เผย พูดตรงๆ ด้วยสัตย์จริง ไม่ทราบ "ทักษิณ" จะกลับไทยหรือไม่ เพราะไม่เกี่ยวกับพรรค จะเดินทางไปไหนเป้นเรื่องส่วนตัว ของูเห่าเพื่อไทยถ้าไม่ใจต้องแสดงตัว อย่าเป็นอีแอบ โต ๆ กันแล้ว ลั่นแพ้โหวตพร้อมเป็นฝ่ายค้าน "หัวหน้าอิ้งค์" ยังให้กำลังใจ ขอบคุณยืนหยัดสู้ด้วยกัน
วันที่ 5 ก.ย.นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบันก่อนการโหวตนายกรัฐมนตรี หรือไม่ว่า ในเช้าวันนี้ จะมีการหารือกับพรรคเพื่อไทยเป็นหลักแต่ได้มีการแจ้งไปยังหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งแต่ละพรรคก็มีการส่งตัวแทนมาร่วมประชุมบ้างเนื่องจากแต่ละพรรคได้มีการประชุมในส่วนของพรรคตัวเอง
ส่วนพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายชัยเกษม นิติศิริ ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และพรรคร่วมรัฐบาลจะโหวตให้หรือ ให้เป็นเอกสิทธิ์ของ สส.แต่ละพรรคนั้น นายสรวงศ์กล่าวว่าให้เป็นเอกสิทธิ์ ของ สส.เพราะเคารพความคิดเห็นของแต่ละท่านเนื่องจากแต่ละท่าน เป็น สส.ที่มีเอกสิทธิ์เป็นของ ตัวเองอยู่แล้ว ทั้งหมดทั้งมวลต้องดูว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในส่วนของพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเสนอชื่อนายชัยเกษม
เมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลได้มีการพูดคุยกันหรือไม่ว่าขอเสียงสนับสนุนนายชัยเกษมนายสรวงศ์ กล่าวว่าได้มีการพูดคุยกัน ซึ่งบางท่านก็ได้มีการติดตามข่าวในช่วงเช้านี้ เหมือนกันและได้มีการถามไปยังเจ้าตัวก็เป็นเอกสิทธิ์ของท่านไม่มีปัญหาใดๆ
เมื่อถามถึงขวัญกำลังใจของ สส.พรรคเพื่อไทย หลังจากที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากประเทศไทยนายสรวงศ์หัวเราะพร้อมกับกล่าวว่า อย่างแรกนายทักษิณไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทย การเดินทางของท่านเป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งเมื่อวานนี้ตนเองก็รับโทรศัพท์สายไหม้เหมือนกัน แต่ยืนยันว่าทางพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง นายทักษิณเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้ผิดกฎหมาย
เมื่อถามว่าเมื่อวานนี้ข้อเสนอขอพรรคเพื่อไทย ถูกปฏิเสธจากพรรคประชาชน และพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านใช่หรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ใช่ครับเมื่อเป็นนักการเมืองและเป็น สส. ก็ต้องพร้อมเป็นทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่มีปัญหา
เมื่อถามว่านางสาวแพรทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ให้กำลังใจ สส.ในพรรคอย่างไร นายสรวงศ์เปิดเผยว่าได้มีการให้กำลังใจทางไลน์กลุ่ม โดยขอบคุณที่ทุกคนยังยืนหยัดอยู่ด้วยกัน และพร้อมที่จะสู้ต่อไป
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยมีงูเห่าหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่า ก็ต้องดูกัน วันนี้เสียงก็พอหางอาจจะไม่โผล่ แต่เราอยู่ด้วยความจริงใจอยู่แล้ว ซึ่งขอพูดตรงๆ กับสมาชิกทุกคนว่าท่านใดที่ไม่มีใจหรือไม่อยากต่อสู้กับพรรคแล้วก็ให้แสดงตัวออกมาเลยอย่างชัดเจน เพราะโตๆ กันแล้ว ทุกคนมีวุฒิภาวะในการทำงาน โดยส่วนตัวมั่นใจว่าทุกท่านที่ยังยืนหยัดอยู่ก็พร้อมที่จะสู้ไปกับพรรค และพร้อมที่จะสู้ไปกับบุคลากรทุกคนภายในพรรค หากคิดว่าพรรคไปไม่ได้แล้วยังไงก็แล้วแต่ขอให้แสดงตัวออกมา อย่าเป็นอีแอบหรืออะไรเลยซึ่งพรรคก็ยินดีที่จะรับสภาพ
เมื่อถามว่างูเห่าที่เปิดตัวมาแล้ว 8 คนจะขับออกจากพักหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่า คณะกรรมการจริยธรรมของพรรคก็ต้องมาดูเรื่องนี้ ขณะเดียวกันก็ต้องผ่านกรรมการบริหารพรรค
เมื่อถามว่าจะมีบทลงโทษอย่างอื่นหรือไม่ นายสรวงศ์กล่าวว่า ก็ต้องดูแล้วต้องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อน
เมื่อถามว่าในฐานะที่เป็นแกนนำพรรคเชื่อมั่นหรือไม่ว่านายทักษิณจะเดินทางกลับประเทศไทย นายสรวงศ์กล่าวว่าขอพูดตรงๆ ไม่ทราบจริงๆ ด้วยความสัตย์จริง แต่ทั้งหมดทั้งมวลอย่างที่เรียนให้ทราบยืนยันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน ท่านจะไปไหนมาไหน อย่างที่เมื่อวานสื่อมวลชนก็โทรมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นตนในฐานะที่เคยถูกปฏิวัติมาก่อนและถูกมีรายชื่ออยู่ในตำรวจตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม.ที่ห้ามออกนอกประเทศบางทีระบบยังไม่ได้รื้อออก หรือลบชื่อออก เวลานำพาสปอร์ตไปแตะก็จะขึ้นว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศ แต่จริงๆ แล้วทั้งหมดทั้งมวลถูกเคลียร์หมดแล้ว ด้วยความขัดเจนไม่ทราบจริงๆ และไม่มีเหตุผลใดที่ท่านจะไม่