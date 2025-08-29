"ภูมิธรรม" นำพรรคร่วมจับมือตั้งรบ. ชี้กธ.ยังไม่แจ้งทางการถือว่ายังอยู่ ยันดัน "ชัยเกษม" ชิงนายกฯ

"มท.อ้วน" นำพรรคร่วมเดิมจับมือเร่งตั้งรัฐบาล ไม่ปล่อยสูญญากาศ ชี้กล้าธรรม ยังไม่แจ้งเป็นทางการ ถือว่ายังอยู่ มั่นใจตั้งรัฐบาลได้ ยืนกรานดัน "ชัยเกษม" ชิงเก้าอี้นายกฯรอดูวันโหวต
วันนี้ (29ส.ค.) เมื่อเวลา 18.20 น.นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการรองนายกรัฐมนตรี นำแถลงภายหลังการประชุมหารือกับหัวหน้าและแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเดิมนานกว่า 1 ชั่วโมงว่า จากสถานการณ์ในวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเราทุกคนได้ให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีคิดว่าสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ควรอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาประชาชนเราไม่อยากให้เกิดสูญญากาศที่จะเป็นปัญหา ฉะนั้นได้คุยกันแล้วเรายังจับมือที่จะร่วมกันเป็นรัฐบาลในช่วงรักษาการนี้ต่ออย่างถึงที่สุดเพื่อทำให้งานนี้สามารถต่อเนื่องได้ไม่กระทบต่อการแก้ไขปัญหาประชาชนผลการที่คุยกันเราตกลงกันว่าจะยังจับมือร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลโดยให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการดำเนินการที่จะทำให้มีการจัดตั้งไปตามกระบวนการ ประชาธิปไตยอย่างถูกต้องอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมาบริหารประเทศนี่เป็นหัวใจหลักสำคัญเราอยากให้กระบวนการประชาธิปไตยได้ดำเนินการไปต่อเนื่องและพวกเราจะดำเนินการอย่างนี้เป็นที่สุดโดยหลักเป็นแบบนี้ขณะนี้ทั้งหมดที่มาคุยกันวันนี้มีพรรครวมไทยสร้างชาติโดยนายพีระพันธ์และเลขาพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรค สุวัฒน์ พรรคประชาชาติ พรรคชาติไทย ทั้งหมดที่เป็นรัฐบาลเรายังร่วมมือกันอยู่หลังจากนี้ต่อไป เพื่อไทยจะเป็นพรรคที่ดำเนินการต่อไป เลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเสร็จโดยจะรายงานให้กับพรรคร่วมรัฐบาลทราบเป็นระยะในการดำเนินการ ถ้าสภาพเปิดเมื่อไหร่กระบวนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีก็จะเกิดขึ้นและเป็นไปให้เร็วที่สุดให้ระบบประชาธิปไตยกลไกรัฐบาลทำงานประชาชนเดินหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วที่สุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่พรรคกล้าธรรม ไม่ได้มาร่วมวันนี้จะทำให้เสียง ของพรรคร่วมรัฐบาลเหลือกี่เสียง นายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ยังมีครบ และเรายังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการ จนกว่าจะมีความชัดเจน ตรงนี้เป็นแค่รายงานข่าวเรายังไม่ได้รับรายงานขึ้นมา ฉะนั้นถือว่าเรายังจับมือร่วมกัน ส่วนจะเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะไปดำเนินการต่อ
เมื่อถามว่ารัฐมนตรีบางคนที่ไปปรากฏตัวร่วมกับพรรคฝ่ายค้านบางพรรค จะพิจารณาอย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่า วันนี้อย่าเพิ่งไปพิจารณาหรือดำเนินการ หลักการสำคัญในวันนี้คือต้องให้ประเทศได้รับความเชื่อมั่น เรายังเขื่อมั่นจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ แล้วพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ไม่มีปัญหา
เมื่อถามว่าจะเสนอชื่อนายชัยเกษม นิติศิริ เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปใช่หรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เดี๋ยวต้องคุยกันให้เป็นไปตามกระบวนการ รวมถึงพิจารณารายละเอียดของพรรคร่วมอื่นด้วย ส่วนจะใช้เวลากี่วันในการรวบรวมจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าจะใช้เวลาให้เร็วที่สุด
เมื่อถามว่าพรรคกล้าธรรมยังยืนยันอยู่หรือไม่ว่าจะอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไป นายภูมิธรรม กล่ววว่าแม้วันนี้จะไม่ได้เข้ามาร่วมแถลง แต่ยังไม่ได้ยืนยันว่าจะไป คิดว่ายังร่วมมือกันทำงานได้ต่อไป
เมื่อถามว่า การที่มีตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติบางส่วนไปปรากฏตัวกับพรรคฝ่ายค้านจะทำให้เสียงไม่ครบหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า จะรู้อีกทีคือวันที่เราตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรี ตรงนี้ใครไปตรงไหนกินข้าวกับใคร เป็นเรื่องปกติ เรายังสรุปตรงนี้ไม่ได้ต้องรอให้แจ้งอย่างเป็นทางการ ขอย้ำว่า พรรคเพื่อไทย จะทำหน้าที่อย่างดีและจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ และในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เพื่อมอบหมายงาน
เมื่อถามถึงเงื่อนไขพรรคประชาชนที่จะยกมือสนับสนุน ผู้ที่รับให้กับผู้ที่รับเงื่อนไข เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบสภาภายใน 4 เดือน นายภูมิธรรมกล่าวว่า สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและ เสริมสร้าง ประชาธิปไตย พวกเราก็พร้อมสนับสนุน ขอให้ใช้ดุลพินิจพิจารณา เพราะยังต้องมีรายละเอียด เมื่อถามว่าการจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วม แต่ยังคง ในตำแหน่งโควตาเดิมหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่าต้องว่าไปตามกระบวนการประชาธิปไตย