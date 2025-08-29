"ฉลาด" เผย ต้องพิจารณาชื่อ “ชัยเกษม” ก่อน มั่นใจ 1–2 ก.ย.ได้นายกฯใหม่ โวเก้าอี้รองปธ.ไม่สั่นคลอน

รองปธ.สภาฯ เผย ต้องพิจารณาชื่อ “ชัยเกษม” แคนดิเดตเพื่อไทยก่อนรายอื่น มั่นใจ 1–2 ก.ย. ได้ข้อสรุปนายกฯ คนใหม่ ย้ำเก้าอี้รองประธานสภาฯ ไม่สั่นคลอน
วันนี้ (29ส.ค.) นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราฎร คนที่สอง ให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่าตามกฎหมายรัฐธรรมนูญต้องมีการนำชื่อบุคคลที่อยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาพิจารณาก่อน คือนายชัยเกษม นิติศิริ เพราะยังถือเป็นแคนดิเดตอีกหนึ่งคนของพรรคเพื่อไทย จึงต้องเลือกก่อน ถ้าไม่ได้ จึงจะพิจารณารายชื่อลำดับต่อไป แต่ก็อยู่ที่การรวบรวมเสียง ถ้ารัฐบาลปัจจุบันเหนียวแน่นมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งอยู่ ทุกคนร่วมมือกัน และใน1-2 วันนี้กระแสเป็นอย่างไร พรรคร่วมรัฐบาลก็ต้องคุยกันให้ชัดเจน เพราะทางสภาก็มีความพร้อม หากพรรคที่จัดตั้งรัฐบาลมีความพร้อมก็แจ้งมายังประธานสภาฯก็จะนัดประชุมด่วนเป็นกรณีพิเศษให้เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่าจะสามารถเลือกได้ในสัปดาห์หน้าหรือไม่ นายฉลาดกล่าวว่าตนคิดว่าภายในวันที่1 -2 กันยายนนี้ น่าจะมีความชัดเจนว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีของกลุ่มพรรคการเมืองใด เพราะเรายังไม่รู้ว่าหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคคิดอย่างไร ยังตั้งหลักไม่ทัน เนื่องจากเราวิเคราะห์กันว่าน.ส.แพทองธารรอด แต่ฟังไปฟังมาประเด็นแรกก็รอดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต แต่โดนเรื่องจริยธรรม เมื่อศาลมีความเห็นอย่างนี้เราก็ต้องเคารพ เพราะเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนของนักการเมือง
เมื่อถามว่าหากมีการเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคเพื่อไทยต้องไปเป็นฝ่ายค้านจะกระเทือนเก้าอี้รองประธานสภาฯหรือไม่ นายฉลาดกล่าวว่าตนไม่ได้กังวล เพราะการทำหน้าที่ต้องเป็นกลางอยู่แล้ว แต่ก็ต้องอยู่ที่การเจรจากัน และไม่เกี่ยวว่าหากพรรคเพื่อไทยมาเป็นฝ่ายค้านแล้วคนของพรรคไม่สามารถเป็นรองประธานสภาได้ ไม่ได้มีการห้ามไว้ ตัวอย่างมีให้เห็นเช่นสมัยก่อนที่นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภา เปลี่ยนรัฐบาลจากพรรคความหวังใหม่เป็นพรรคประชาธิปัตย์ นายวันนอร์ก็ยังทำหน้าที่ประธานสภาฯต่อไป