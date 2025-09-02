พท.เริ่มกระบวนการยุบสภา หลัง ปชน.- ภท.ส่อจับมือ ปัดขู่ อ้างคืนอำนาจประชาชนคือทางออกที่ดีที่สุด

เลขาฯ พท. ยอมรับเริ่มกระบวนการยุบสภา โยนถามรายละเอียด “ภูมิธรรม” หลังพรรคส้มส่อจับมือ ภท. แต่ยังรอดูเป็นมติ กก.บห.หรือของสมาชิกพรรค ปชน.ทั่วประเทศ ปัดขู่ อ้างคืนอำนาจ ปชช.ทางออกดีสุด
วันนี้ (2 ก.ย.) นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์หลังมีรายงานว่า พรรคประชาชนมีมติสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี ว่า ขอให้รอมติอย่างเป็นทางการจากพรรคประชาชน เพราะขณะนี้ยังไม่ได้ออกแถลงอย่างเป็นทางการแต่เท่าที่ตนเช็กและทราบมาเป็นมติของกรรมการบริหารพรรค แต่ยังไม่แน่ใจว่าเป็นมติของสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศแล้วหรือยัง แต่หากเป็นมติทางการของพรรคประชาชน ที่โหวตให้นายอนุทิน เพื่อไทยก็ดำเนินการตามกระบวนการ เข้าสู่กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะเสนอชื่อของนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ส่วนเรื่องการยุบสภาจะเป็นหนึ่งในประเด็นพิจารณาของพรรคเพื่อไทยในขณะนี้หรือไม่ นายสรวงศ์ ยอมรับว่า กระบวนการได้ดำเนินการไปแล้ว แต่รอดูว่าจะอย่างไรต่อ เพราะสิ่งที่เพื่อไทยกำลังทำอยู่คือพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดให้ประเทศ แต่ทั้งหมดเป็นอำนาจของ นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตาม ก็ได้มีการพูดคุยกัน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดต้องใช้เวลา
เมื่อถามย้ำว่า กระบวนการยุบสภาที่เริ่มไปแล้วหมายความว่ารอนำขึ้นทูลเกล้าฯ ใช่หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ทางนายภูมิธรรม ได้วางแผนและดำเนินการอยู่ ตนไม่ทราบว่าขั้นตอนอยู่ตรงไหน
เมื่อถามย้ำอีกครั้งว่า กระบวนการที่ว่าคือนำขึ้นทูลเกล้าฯ ยุบสภาใช่หรือไม่ นายสรวงศ์ ยอมรับว่าใช่ครับ จริงๆ แล้วเป็นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้ว ไม่ใช่การออกมาขู่ ทางออกที่ดีที่สุดของประเทศ คือ การคืนอำนาจให้ประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่เราต้องทำอย่างรอบคอบและระมัดระวังที่สุด นายสรวงศ์ ย้ำว่า รายละเอียดทั้งหมดต้องถามนายภูมิธรรม
ส่วนได้มีการแจ้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยเรื่องการยุบสภาไปแล้วหรือไม่ นายสรวงศ์ ระบุว่า เป็นขั้นตอนทั้งหมด เราคุยกับสมาชิกพรรคว่าขั้นตอนเป็นอย่างไร มีวางแผนอย่างไรในการทำงาน ทุกอย่างหากไปได้ต่อ ก็จะดี แต่อย่างที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน บอกหากยุบได้เลยก็ยุบ พวกเราอยากให้เป็นทางออกที่ดีที่สุด ไม่ได้อยากให้รู้ว่าใครจะชิงอะไรก่อนทั้งสิ้น ทั้งหมดเรามองว่าประเทศอยู่ในจุดที่จะต้องตัดสินใจ เพราะฉะนั้นขอดูว่าเป็นมติของพรรคประชาชนจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงมติของคณะกรรมการบริหารพรรค
เมื่อถามย้ำว่า หากเป็นมติทางการของพรรคประชาชน พรรคเพื่อไทยจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ยุบสภา เลยใช่หรือไม่ นายสรวงศ์ กล่าวว่า ขั้นตอนตนขออนุญาตให้ไปถามนายภูมิธรรม เพราะไม่ใช่อำนาจของตน และขณะนี้ทุกพรรคมีความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง และพร้อมที่จะทำงานต่อด้วยไม่ว่าสถานการณ์ใดพร้อมหมด