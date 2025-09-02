"บรู๊ค" อ้าง "แม้ว" แค่มาให้กำลังใจ สส.ขอบคุณที่ยังอยู่ พท. ยันพรรคหนุน "ชัยเกษม" นายกฯ คนเดียว

"ทักษิณ" ขอบคุณ สส. เพื่อไทย ที่ยังอยู่กับพรรค พร้อมให้กำลังใจ บอกการต่อสู้ตั้งรัฐบาลยังเดินหน้าต่อ ด้าน โฆษกพรรค เผยมติที่ประชุมดัน ‘ชัยเกษม’ แคนดิเดตนายกฯ คนสุดท้ายเต็มที่ ไม่มียกมือหนุนคนอื่น
วันนี้ (2ก.ย.) การประชุม สส. ประจำสัปดาห์ของพรรคเพื่อไทย วันนี้มีนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมประชุมกับ สส. พรรคด้วย ซึ่งในครั้งนี้มีนายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย มาร่วมด้วย
โดยภายหลังประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง นายดนุพร ปุณณกันต์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวว่า วันนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเยอะมาก ซึ่งสัปดาห์นี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 3 วัน ซึ่งวันในวันพุธที่ 3 ก.ย. จะประชุมพิจารณากฎหมายร่วมกัน ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 4 ก.ย. จะเป็นการรายงานหน่วยงานต่าง ๆ และในวันศุกร์ที่ 5 ก.ย. จะเป็นการประชุมพิเศษเรื่องกฎหมายที่อยู่ในวาระเร่งด่วนของสภาผู้แทนราษฎร
นายดนุพร กล่าวต่อว่า ทางพรรคได้มีการกำชับ สส. ให้พร้อมเพรียงในการเป็นองค์ประชุมในสัปดาห์นี้ และในช่วงท้ายนางสาวแพทองธาร ได้เข้ามาร่วมในห้องประชุมด้วย และได้ขอบคุณ สส. ทุกคนที่มาให้กำลังใจ พร้อมกำชับเรื่ององค์ประชุมว่าเป็นเรื่องสำคัญ อยากให้ทำหน้าที่ สส. ของพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มที่ในสัปดาห์นี้
ขณะที่ในวันนี้ ก็มีนายชัยเกษม ก็ได้เข้ามาประชุมด้วย โดยถือเป็นวันพิเศษ ซึ่งก่อนการประชุมรวม นายชัยเกษม ได้เดินพบความทักทาย สส. ในห้องย่อยเป็นรายภาค และทักทายกับ สส. ของพรรคเพื่อไทย เพื่อพบปะพูดคุย เพราะท่านไม่ได้เข้าพรรคมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ก่อนที่จะได้มีโอกาสไปพูดคุยในห้องใหญ่รวมกับ สส. ทั้งหมด
นายดนุพร กล่าวต่อว่า ก่อนปิดประชุมช่วงเวลา 16:00 น. นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็เดินทางมาที่พรรค และมาอยู่ที่หน้าห้องประชุม สส. และมีโอกาสพบปะทักทายกับ สส. หลายคน ทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเก่า และรุ่นเด็ก และมีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการเมือง และให้กำลังใจ สส. ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งในสัปดาห์นี้ เพราะเราจะประชุม 3 วัน
สำหรับมติของพรรคเพื่อไทย ในการเสนอนายชัยเกษม วันนี้พรรคไม่ได้มีมติ ซึ่งตนเองขอบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะพรรคเพื่อไทยเหลือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งคนเท่านั้น คือนายชัยเกษม ดังนั้น พรรคจึงไม่ต้องมีการขอมติใด ๆ และ ทุกคนเห็นพ้องต้องกันจะเสนอนายชัยเกษม หากมีการเลือกนายกรัฐมนตรี
ส่วนข่าวที่ว่าจะมีบุคคลอื่นใดใช้เสียงของพรรคเพื่อไทย และไปสนับสนุนกับบุคคลอื่น คงเป็นไปไม่ได้เพราะเราชัดเจนว่าเรามีนายชัยเกษม เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนสุดท้ายของพรรคอยู่ ย้ำว่า จะดำเนินการสนับสนุนนายชัยเกษมอย่างแน่นอน
โฆษกพรรคเพื่อไทยเปิดเผยด้วยว่า ในที่ประชุม นานสรวงศ์ เทียนทอง ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้เล่าบรรยากาศที่แกนนำพรรคได้ไปหารือกับพรรคประชาชน โดยมี สส. บางคน ได้สอบถามว่า ได้มีการขอโทษพรรคประชาชนที่ทำให้ไม่สบายใจในช่วงที่ผ่านมาจริงหรือไม่ ซึ่งก็ได้ตอบไปว่าจริง โดยนายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นผู้พูดคุย และขอโทษพรรคประชาชน และยืนยันว่า เราไปแสดงเจตจำนงค์ เพื่อรับข้อเสนอของพรรคประชาชน ส่วนมติพรรคประชาชนจะตัดสินใจอย่างไร เป็นสิทธิ์ของพรรคที่เราก้าวล่วงไม่ได้ และต้องรอความเห็นของพรรคประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนายทักษิณ ได้เข้ามาให้กำลังใจ สส. พรรคเพื่อไทยแล้ว ยังได้ ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทย และบอกด้วยว่าการการต่อสู้ ในการจัดตั้งรัฐบาลยังดำเนินการต่อ ขณะที่นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน ก็มายืนยันกับ สส. พรรคเพื่อไทย ว่าไม่หนีไปไหน ยังอยู่กับพรรค