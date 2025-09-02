"แม้ว" อุบไต๋ ปัดตอบส่ง "ชัยเกษม" ชิงนายกฯ บอกมาให้กำลังใจน้องๆ ไม่รู้การเมืองไปต่อหรือไม่

"ทักษิณ" พยายามเลี่ยงให้สัมภาษณ์ ปัดตอบคำถามส่ง "ชัยเกษม" ชิงนายกฯ หรือไม่ และปมซัด "ธรรมนัส" ไว้ใจไม่ได้ บอกแค่มาให้กำลังใจน้องๆ ไม่รู้การเมืองไทยไปต่อหรือไม่
วันนี้ (2ก.ย.) เวลา 15:55 น. นายทักษิณ ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางออกจากพรรคเพื่อไทย โดยก่อนลงมาขึ้นรถผู้สื่อข่าวพยายามสอบถาม ว่า การพูดคุยกันในวันนี้เรียบร้อยหรือไม่ นายทักษิณไม่ได้ตอบคำถามเพียงแค่โบกมือให้กับสื่อมวลชน
จากนั้น เมื่อลงมายังบริเวณด้านหลังของอาคาร ทักษิณได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ขอไม่ให้สัมภาษณ์มาเพียงให้กำลังใจเฉยๆ มาให้กำลังใจน้องๆ
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าให้กำลังใจอย่างไร นายทักษิณกล่าวย้ำว่าให้กำลังใจน้องๆ
เมื่อถามว่า ดูจากสถานการณ์แล้วการเมืองไทยในวันนี้มีทางออกแล้วหรือไม่ นายทักษิณ กล่าวย้ำอีกว่า ไม่รู้ วันนี้ตนมาเพียงให้กำลังใจเฉยๆ
ทั้งนี้นายทักษิณไม่ได้ตอบคำถามว่าพรรคเพื่อไทย นายชัยเกษม นิติสิริ เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่ รวมถึงไม่ได้ตอบคำถามกรณีที่ระบุว่าร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมไว้ใจไม่ได้