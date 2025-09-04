“วันนอร์” แจงไม่บังคับคู่ชิงนายกฯ โชว์วิสัยทัศน์ ลั่น ปธ.สภาฯ พ้นได้แค่ “ลาออก-ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้”

ปธ.สภาฯแจงโหวตนายกฯ 5 ก.ย. ไม่บังคับคู่ชิงแสดงวิสัยทัศน์ ขึ้นอยู่กับผู้ถูกเสนอชื่อ–ที่ประชุมสภาฯ ย้ำตำแหน่งประธานสภาฯ ไม่เกี่ยวการเมืองเปลี่ยนขั้ว พ้นได้แค่ “ลาออก” หรือ“ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้”เท่านั้น
วันนี้ (4ก.ย.) เมื่อเวลา 13.55 น. ที่รัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงระเบียบวาระด่วนพิเศษ ในการประชุมสภาฯ วันที่ 5 กันยายน ที่จะพิจารณาโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยพรรคเพื่อไทยเตรียมเสนอชื่อ นายชัยเกษม นิติสิริ ขึ้นแข่งขันกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
นายวันมูหะมัดนอร์ ระบุว่า การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ถูกเสนอชื่อ ไม่ได้ถูกกำหนดไว้ทั้งในข้อบังคับและรัฐธรรมนูญ แตกต่างจากการเลือกประธานหรือรองประธานสภาฯ ที่บังคับให้ต้องแสดงวิสัยทัศน์ ดังนั้น การจะให้คู่ชิงนายกฯ แสดงวิสัยทัศน์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ถูกเสนอชื่อและดุลยพินิจของที่ประชุม ยกตัวอย่างเช่น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เคยแสดงวิสัยทัศน์ก่อนการโหวตเลือกนายกฯ สภาก็อนุญาต
ส่วนการอภิปรายของ ส.ส. ในการเสนอชื่อ นายวันมูหะมัดนอร์ ชี้ว่า เป็นเพียงการอธิบายเหตุผลประกอบการเสนอชื่อ ไม่ใช่การวิจารณ์คุณสมบัติหรือโจมตีบุคคล เพราะผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกฯ จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งวันนั้นสมาชิกสามารถอภิปรายได้เต็มที่ตามข้อบังคับ
เมื่อถามว่าการเปลี่ยนขั้วการเมืองจะกระทบเก้าอี้ประธานสภาฯ หรือไม่ นายวันมูหะมัดนอร์ ย้ำว่า รัฐธรรมนูญกำหนดชัดว่า ประธานสภาฯ ต้องมาจากการเลือกของสมาชิก และจะพ้นตำแหน่งได้เพียง 2 กรณี คือ “ลาออก ”หรือ “ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ” ไม่ใช่อำนาจของฝ่ายบริหารหรือกลุ่มการเมืองใดที่จะเข้ามากำหนด