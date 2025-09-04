"เชาว์" จี้ 20 สส.เพื่อไทยถอนเรื่องร้องศาล รธน.ปมวาระตุลาการ ชี้เจตนาไม่สุจริต-เอกสารมิชอบ

"ทนายเชาว์" ชี้ 20 ส.ส.เพื่อไทย -วันนอร์ ยื่นร้องศาล รธน.ปมคดีแพทองธาร ไม่สุจริต–เอกสารไม่ชอบด้วยกฎหมาย จี้รีบถอนออกจากสารบบศาล หวั่นเข้าข่ายผิดจริยธรรม ถูกถอดถอนตำแหน่ง
วันนี้ (4กันยายน) นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก Chao Meekhuad เรื่อง “20 ส.ส.เพื่อไทย–ประธานสภาฯ ยื่นคำร้องไม่สุจริต!” ระบุถึงกรณีเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา กลุ่ม ส.ส.เพื่อไทย 20 คน นำโดยนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานวิปรัฐบาล ยื่นหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำวินิจฉัยคดีที่ 17/2568 ซึ่งมีมติ 6 ต่อ 3 ให้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรี
นายเชาว์ชี้ว่า ในวันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแทนนายปัญญา อุดชาชน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2568 หลังศาลอ่านคำวินิจฉัยคดี น.ส.แพทองธาร เมื่อ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา ต่อมา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ได้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ โดยอ้างว่าเป็นไปตามที่ 20 ส.ส.เพื่อไทยยื่นมา
อดีตรองโฆษก ปชป. โต้ว่า บทบาทของประธานสภาฯ ไม่สามารถอ้างได้ว่ามีหน้าที่เพียง “ส่งคำร้อง” เท่านั้น เพราะตามหลักการต้องตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร หากหลักฐานไม่ชัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ควรส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ โดยย้ำว่าพระบรมราชโองการหรือพระราชกฤษฎีกาทุกฉบับต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาจึงมีผลบังคับ อีกทั้งตามมาตรา 16 พ.ร.ป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดว่าตุลาการใหม่ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ และมาตรา 17 วรรคสอง ระบุว่าตุลาการที่พ้นจากตำแหน่งยังต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคนใหม่จะเข้ารับตำแหน่ง
“การกระทำเช่นนี้หมิ่นเหม่ต่อการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริต และอาจเข้าข่ายพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม มีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคการเมือง ซึ่งนำไปสู่การถูกถอดถอนตำแหน่งได้ทั้งผู้ยื่นและผู้ส่งเรื่อง หากไม่อยากถูกดำเนินคดี ประธานสภาฯ ควรรีบถอนคำร้องออกจากสารบบความของศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็ว” นายเชาว์ระบุทิ้งท้าย