ทรู เร่งดูแลสัญญาณ พื้นที่ทุ่งสง นครศรีธรรมราช หลังน้ำท่วมหนัก

ทรู คอร์ปอเรชั่น เร่งส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่ทีมเน็ตเวิร์กลงพื้นที่ อำเภอทุ่งสง และอีกหลายอำเภอของ จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งตรวจสอบและดูแลสถานีฐาน เส้นทางสายไฟเบอร์ และโครงข่ายสื่อสารในจุดน้ำท่วมและจุดเสี่ยงน้ำป่าทะลัก พร้อมดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผนฉุกเฉิน เพื่อให้บริการโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตบ้านยังคงใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แม้อยู่ในภาวะน้ำท่วม หลังเกิดอุทกภัยในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายชุมชน หลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ถนนสายหลัก และเขตเทศบาล ทำให้ชาวบ้านต้องเร่งอพยพและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และเป็นช่วงที่ต้องใช้สัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารท่ามกลางการติดต่อเพื่อระดมความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เตรียมความพร้อมด้านโครงข่ายสื่อสารในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดเตรียมรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell on Wheels: COW) เพื่อสนับสนุนและเสริมความแข็งแกร่งของสัญญาณมือถือในพื้นที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รองรับการติดต่อสื่อสารของประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเพิ่มระดับการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
ทรู คอร์ปอเรชั่นยืนยันความมุ่งมั่นในการดูแลโครงข่ายสื่อสารทั่วไทยอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไม่สะดุด พร้อมสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนในการบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว