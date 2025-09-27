คนเชียงใหม่ลุ้นระทึกแม่น้ำปิงขึ้นสูงคืนนี้-อบจ.ลุยแจกกระสอบทรายให้เตรียมพร้อมรับมือ

เชียงใหม่-คนเชียงใหม่ลุ้นระทึกเตรียมรับมวลน้ำแม่ปิงระลอกใหม่ไหลผ่านตัวเมืองคืนนี้ ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แจกกระสอบทรายฟรี ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น
รายงานข่าวแจ้งว่า ช่วงบ่ายวันนี้(27ก.ย.68) ที่สวนสาธารณะสวนรถไฟ กลางเมืองเชียงใหม่ ประชาชนจำนวนมากต่างพากันออกมาบรรจุกระสอบทราย ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยตั้งแต่เมื่อวานนี้ ได้มีการแจกกระสอบทรายไปแล้วจำนวน 7,000 กระสอบ และในวันนี้ได้จัดสรรเพิ่มอีก 5,000 กระสอบ รวมทั้งหมด 12,000 กระสอบ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านในเขตเมืองและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพียงมาลงชื่อนามสกุล สามารถรับกระสอบทรายได้คนละ 100 ใบ นำไปตักทรายใส่กระสอบด้วยตนเอง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นำรถบรรทุกทรายมาเติมอย่างต่อเนื่องิหลายครอบครัวบอกตรงกันว่า แม้จะเหนื่อยกับการตักทราย แต่ก็ยอม เพราะกระสอบทรายคือเกราะป้องกันสำคัญที่จะช่วยกั้นน้ำหลากที่กำลังไหลเข้าสู่บ้านเรือนของตน ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า เพราะจาก เหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ปีที่ผ่านมาต้องเสียเวลาฟื้นฟูและมีทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก การแจกกระสอบทรายในครั้งนี้ จึงไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อน แต่ยังสะท้อนภาพความห่วงใยของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องการช่วยประชาชนให้รอดพ้นจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นทุกเมื่อ