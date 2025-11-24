ผอ.รพ.หาดใหญ่ เผย สถานการณ์น้ำเพิ่มสูงขึ้น ยังดูแลผู้ป่วยใน วิกฤติ-ฉุกเฉินได้ปกติ เพิ่มจุดบริการที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ และใช้ telemedicine

ผอ.รพ.หาดใหญ่เผย น้ำท่วมสูง 20–30 ซม. รถเล็กเข้าไม่ได้ แต่ยังดูแลผู้ป่วยวิกฤติ–ฉุกเฉินได้ตามปกติ พร้อมขยายจุดบริการที่เซ็นทรัลหาดใหญ่ และใช้ telemedicine เลื่อนนัด-สั่งยา-ส่งยา-ให้คำปรึกษา ผู้ป่วยยังเข้าถึงการรักษาได้ต่อเนื่อง ระบุทรัพยากรภายในรองรับได้อีก 3 วัน หากน้ำไม่ลด พร้อมประสาน อ.นาหม่อม ส่งกำลังสนับสนุนเพิ่มเติม
วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2568) นายแพทย์วิโรจน์ โยมเมือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยความคืบหน้าสถานการณ์อุทกภัยที่ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาล ว่า สถานการณ์น้ำสูงขึ้นตั้งแต่ช่วง 04.00-05.00 น. เนื่องจากมีฝนตกหนักมากขึ้นและมีการปล่อยน้ำเหนือจากพื้นที่ อ.สะเดา เทศบาลตำบลคลองแงะ และ เทศบาลเมืองบ้านพลุ ส่งผลให้ระดับน้ำในโรงพยาบาลขณะนี้อยู่ที่ 20-30 เซนติเมตร ส่วนรอบโรงพยาบาลระดับน้ำสูงขึ้น รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ต้องใช้รถทหารหรือเรือ อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลยังให้บริการผู้ป่วยใน ผู้ป่วยวิกฤติ แผนกฉุกเฉิน ได้ตามปกติ ขณะนี้มีผู้ป่วยในประมาณ 800 คน ญาติผู้ป่วยและประชาชนพื้นที่ข้างเคียงโรงพยาบาลประมาณ 700 - 800 คน บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประมาณ 600 คน ยังมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้อีกประมาณ 100 เตียง ทั้งนี้ ได้ปรับแผนบริการ โดยจัดทีมสำรองดูแลที่แผนกผู้ป่วยนอก และใช้ระบบ telemedicine ในการเลื่อนนัด สั่งยา ส่งยา ให้คำปรึกษากับผู้ป่วย รวมถึงยังมีจุดบริการในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ ซึ่งน้ำไม่ท่วมด้วย ในส่วนของทรัพยากร เช่น อาหาร น้ำดื่ม น้ำมัน ออกซิเจน โรงพยาบาลยังมีสำรองใช้ได้อีก 3 วัน หลังจากนั้นหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ได้ประสานนำเข้าทรัพยากรจาก อ.นาหม่อม ซึ่งอยู่ข้างเคียง
นายแพทย์วิโรจน์ กล่าวต่อว่า ในด้านขวัญกำลังใจของบุคลากร หลังจากน้ำลดช่วงวานนี้ ทำให้มีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนเข้ามาผลัดเปลี่ยนช่วยลดความเหนื่อยล้าลง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมณฑลทหารบกที่ 42 สนับสนุน รถ GMC ขนส่งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก นอกจากนี้ ยังมีทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมสนับสนุนเรือท้องแบน ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มที่ติดบ้านติดเตียงได้มากขึ้น จากการคาดการณ์ภายใน 48 ชั่วโมง สถานการณ์จะอยู่ในระดับทรงตัวหรือแย่ลง เนื่องจากพื้นที่บ้านพลุมีระดับน้ำสูงกว่าเมื่อวาน ซึ่งหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 50 เซนติเมตร จะเกิดวิกฤติของระบบไฟฟ้าสำรอง เนื่องจากมีเครื่องปั่นไฟอย่างน้อย 2 เครื่อง จาก 6 เครื่อง ได้รับผลกระทบจากน้ำ