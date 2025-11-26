ชาวบางเตย อ.สามโคก พร้อมคืนแผ่นโฟมส่งต่อไปช่วยพี่น้องหาดใหญ่สู้ภัยน้ำท่วม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานี ได้คลี่คลายลงน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างเห็นได้ชัด จนเหลือเพียงน้ำที่เอ่อท่วมขังตามพื้นที่ต่ำและบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถือว่าเข้าสู่สภาวะปลอดภัยแล้ว แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องชาวใต้ โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลับต้องมาเผชิญกับอุทกภัยน้ำท่วมอย่างหนักครั้งยิ่งใหญ่ จนทำให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากต้องสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ได้ลงพื้นที่เพือเข้าให้การช่วยเหลือ
และในวันนี้ 26 พ.ย. 68 นายศักดา ชนนิยม นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่บริเวณ ม.3 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์กับชาวบ้านในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อขอคืนแผ่นโฟม ที่ อบจ.ปทุมธานี เคยจัดซื้อแจกจ่ายให้กับพี่น้องใช้นั้นในช่วงน้ำท่วมเมือ 2-3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งแผ่นโฟมดังกล่าวถือว่าเป็นอุปกรณ์กู้ภัยที่มีประสิทธิภาพสูงและทันต่อสถานการณ์ที่สุด โดยถ้าบ้านไหนที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่มีความจำเป็น ทางเทศบาลฯก็ขอความร่วมมือ
ซึ่งปรากฎว่าพี่น้องประชาชนชาว ต.บางเตย ทุกคนต่างพอทราบว่าทางการขอคืนแผ่นโฟมเพือนำไปช่วยพี่น้องชาวใต้ที่กำลังเดือดร้อน ต่างก็มอบคืนให้ด้วยความเต็มใจและยินดีให้นำแผ่นโฟมไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับอุทกภัยในครั้งนี้
นายศักดา ชนนิยม นายกเทศมนตรีตำบลบางเตย กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมในภาคใต้โดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้น ทำให้ พี่น้องประชาชนในพื้นที่ หรือพี่น้องชาวใต้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ตามที่มีข่าวออกในสื่อต่างๆ ดังนั้นทาง พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี จึงได้มีการสั่งการและขอความร่วมมือแจ้งไปยังหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองปทุมธานี ที่ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับน้ำท่วมนั้น โดยก่อนหน้านี้ทาง อบจ.ได้มีการจัดซื้อแผ่นโฟมไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวปทุมธานี ที่น้ำท่วม แต่ ขณะนี้เหตุการณ์ต่างๆของจังหวัดปทุมธานีเกี่ยวกับเรื่องน้ำก็เริ่มคลี่คลายลงไป ซึ่งพอได้รับการสั่งการจาก นายก อบจ.ฯ ตนก็ได้มีการประกาศเสียงตามสายในพื้นที่ของ หมู่ 3 และ หมู่ 9 ตำบลบางเตย เพื่อขอ รับแผ่นโฟมคืน เพื่อจะนำไปช่วยให้กับพี่น้องชาวใต้ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแทบจะทุกครัวเรือนได้นำแผ่นโฟมมาคืนให้และทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคน โดยขอให้พ้นวิกฤตและผ่านไปด้วยดี
สำหรับแผ่นโฟมที่จะนำไปให้พี่น้องชาวใต้นั้น อย่างน้อยสามารถนำไปใช้เป็นฐานรองรับเพื่อเทิร์นสิ่งของขึ้นที่สูง ใช้ขนย้ายคนไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและยังใช้กู้รถจมน้ำได้อีกด้วย โดยเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนได้อีกระดับหนึ่ง