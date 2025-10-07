น้ำเจ้าพระยายังหนุนสูง! ชาวบ้านบางปะอินขนของหนีน้ำ เลี้ยงไก่ในบ้าน หลังน้ำล้นตลิ่งท่วมต่อเนื่อง

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมพระนครศรีอยุธยายังน่าห่วง เขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำ แต่ระดับน้ำในพื้นที่บางปะอินยังคงสูง ชาวบ้านต้องเก็บของหนีน้ำ สัตว์เลี้ยงต้องอาศัยอยู่ในบ้าน ขณะที่เทศบาลเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ ( 7 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าแม้เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท จะปรับลดการระบายน้ำจาก 2,500 เหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงส่งผลกระทบต่อชุมชนริมแม่น้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นจุดรับมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ก่อนไหลรวมกันลงสู่ปากอ่าวไทย
นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังในช่วงที่มี น้ำทะเลหนุนสูง โดยเฉพาะกลางคืนที่ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเซนติเมตร
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ชุมชนบ้านตลาดเรียบใต้ หมู่ 4 ต.ตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน พบว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเชี่ยวและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลัง โดยบางบ้านเป็นบ้านสองชั้น น้ำท่วมถึงพื้นชั้นล่าง บางหลังต้องวางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าบ้าน และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายออก ขณะที่ถนนทางเข้าชุมชนบางจุดถูกน้ำท่วม ต้องใช้เรือสัญจรแทนรถยนต์
นายจาง อายุ 59 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวว่า น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านมานานกว่า 2 สัปดาห์ ต้องคอยยกของขึ้นที่สูง หนุนโต๊ะเก้าอี้เพื่อวาง ไก่ชนกว่า 10 ตัว ที่เลี้ยงไว้ เพราะไม่รู้จะนำไปไว้ที่ใด “ตอนนี้รายได้หายหมดครับ รับจ้างไม่ได้ ต้องเฝ้าบ้านกับสัตว์เลี้ยง” นายจาง กล่าว
ด้าน นายวิชัย ไวยทิ นายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกรียบ เปิดเผยว่า พื้นที่ชุมชนติดแม่น้ำเจ้าพระยามี 8 หมู่บ้านได้รับผลกระทบกว่า 500 ครัวเรือน ระดับน้ำขึ้นลงตามการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสัก รวมถึงมีน้ำทะเลหนุน ทำให้สถานการณ์ยังไม่นิ่ง
เทศบาลได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมเตรียมกระสอบทรายและเรือให้บริการประชาชน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ขณะเดียวกัน จังหวัดและภาคเอกชนยังได้สนับสนุน ถุงยังชีพและความช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในช่วงน้ำท่วม