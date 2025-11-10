มท.2 เปิดการอบรมความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ที่ ร้านจันทร์เดอ คาเฟ่ คลอง 10 ธัญบุรี ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยทีมงานกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี นายอำเภอ นายกองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องงบประมาณ เข้าร่วม พร้อมเพรียงกัน
สำหรับการโครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วม ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีภารกิจ หน้าที่ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง ความสำคัญของการประสานเชื่อมโยงและการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ ระดับร่วมกัน เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนิน การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจสาระสำคัญ และแนวทางการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี การตั้งจ่ายงบประมาณระหว่างปี การจ่ายขาดเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้อย่างถูกต้อง ปรับกระบวนความคิดในการปฏิบัติงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อความโปร่งใสในองค์กร และการป้องกันการทุจริต ผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย และข้อควรปฏิบัติ ในการเตรียมความพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โดย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับหลักการกระจายอำนาจ และการสร้าง ความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ การที่จังหวัดปทุมธานีให้ความสำคัญ บริหารราชการส่วนท้องถิ่นถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ การจัดทำงบประมาณอย่างมีคุณภาพ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำเป็นต้องมีความแม่นยำ ในการแสวงหาและบริหารทรัพยากรทางการคลังผ่านการจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ แผ่นดิน โดยมีความท้าทายหลักของผู้บริหารท้องถิ่นปทุมธานี ผมขอฝากข้อคิดและกำลังใจไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่าการเข้าร่วมโครงการในวันนี้ ไม่ใช่เพียงแค่การมานั่งฟังการบรรยาย แต่คือโอกาสอันดีที่ท่านจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานท่าน ขอให้ท่านนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ ไปเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการบริการสาธารณะของ ท้องถิ่น ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับความเจริญของจังหวัดปทุมธานี อันจะนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของพี่น้อง ประชาชนอย่างยั่งยืน