ภารกิจแห่งชีวิต! ฮ.ตำรวจบินรับทารก-ผู้ป่วยหนัก อพยพด่วนจากรพ.หาดใหญ่ สู่พื้นที่ปลอดภัย

เฮลิคอปเตอร์ กองบินตำรวจ บินรับทารก-ผู้ป่วยหนักอพยพด่วนจากรพ.หาดใหญ่ สู่พื้นที่ปลอดภัย พร้อมระดมกำลังกู้ภัยสนับสนุนเต็มกำลัง
วันนี้ (25 พ.ย.) มีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับเหล่าทารกน้อย และผู้ป่วยหนัก จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา ไปยัง สนาม ฮ.ชั่วคราว อบจ.สงขลา ก่อนเคลื่อนย้ายต่อไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัย หลังต้องต้องผจญกับสถานการณ์น้ำท่วมหนัก เข้าขั้นวิกฤต ภายใต้การดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด
โดยเริ่มเคลื่อนย้ายตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น. สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตติดเตียง จำนวน 4 ราย, ผู้ป่วยต้องเคลื่อนย้าย จำนวน 3 ราย และเด็กทารกจำนวน 12 ราย อาการปลอดภัยทั้งหมด
ทั้งนี้ กองบินตำรวจสนับสนุนช่วยเหลือเหตุอุทกภัยน้ำท่วมจ.สงขลา โดยได้จัด ฮ.412 และ ฮ.429 จากหน่วยบินยะลา มาตั้ง base ช่วยเหลือน้ำท่วม ที่หน่วยบินสงขลา ตชด.ภาค 4 และเตรียมพร้อม ฮ.ส่วนกลาง 1 ลำ เมื่อได้รับการร้องขอ หรือสั่งการ พร้อมนี้ได้จัดทีมกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเดินทางโดยรถยนต์ในวันนี้ จาก กทม.ไป จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนช่วยเหลืออีกส่วน