เพจดังเผยข่าว "มีผู้เสียชีวิต 100 ศพ" ที่ รพ.หาดใหญ่ ความจริง 80 ศพ ไม่ใช่ผู้ป่วยแต่ศพจากข้างนอก

เพจดังอย่าง "Drama-addict" ได้ออกมาโพสต์ข้อมูลที่อ้างถึงแหล่งข่าวคุณหมอในพื้นที่ ระบุว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มากถึง 100 ศพจากเหตุการณ์ในพื้นที่นั้น ความจริงตัวเลขอาจแตะเลข 80 ยังไม่ชัด แต่หลายสิบแน่
วันนี้ (25 พ.ย.) เพจ Drama-addict ได้โพสต์ข้อความว่า"แต่ประเด็นคือที่มีการปล่อยข่าวว่าคนไข้ที่โรงบาลหาดใหญ่ตายเป็น 100 ศพ นั้นเป็นความจริง ตอนนี้ทางโรงพยาบาลได้กะจายคนหนักไปยังโรงพยาบาลอื่นๆ เช่น มอ เรียบร้อยแล้ว คนไข้ปลอดภัยไม่ต้องกังวลนะครับ"
โดยโพสต์ล่าสุดได้อ้างถึงโพสต์เก่า และเหตุผลในการโพสต์ว่า "เพราะแหล่งข่าวคุณหมอในพื้นที่บอกว่าเลขแปดสิบนี้ยังไม่เป๊ะ แต่หลายสิบแน่" ทำให้ตัดสินใจโพสต์ข้อมูล "100 ศพ" ออกมาก่อนจะได้รับการแก้ไขอย่างเป็นทางการ