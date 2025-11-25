"สุชาติ" ส่ง ฮ.กระทรวงทรัพย์ฯ หนุน สนง.การแพทย์ฉุกเฉินรับผู้ป่วยจาก รพ.หาดใหญ่ พร้อมลำเลียงอาหารช่วย ปชช.

“สุชาติ ชมกลิ่น” ส่งเฮลิคอปเตอร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน รับผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาล มอ. พร้อมลำเลียงอาหารและเครื่องดื่มส่งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถึงมือให้เร็วที่สุด
วันนี้ ( 25 พ.ย.) เวลา 07.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา สส.บัญชีรายชื่อ และ 1 ใน 16 ของกลุ่มนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ท่านสุชาติ ได้สั่งการให้ทางกระทรวงนำเฮลิคอปเตอร์ ไปร่วมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นการเร่งด่วนแล้ว โดยการปฎิบัติการของเฮลิคอปเตอร์ชุดดังกล่าว จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนสำนักงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อทำหน้าที่นำผู้ป่วยฉุกเฉินจากโรงพยาบาลหาดใหญ่ ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (รพ.มอ.) หรือโรงพยาบาลใกล้เคียง
“ในช่วงเช้านี้วันนี้ เฮลิคอปเตอร์ ทส. ได้ปฎิบัติหน้าที่ทันทีในพื้นที่น้ำท่วมหาดใหญ่ โดยทำการรับผู้ป่วยเด็กเล็ก จากดาดฟ้าของโรงพยาบาลหาดใหญ่ เพื่อนำส่งเด็กรายนี้ ไปทำการรักษาต่ออย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์“ นายเกรียงยศ กล่าว
นายเกรียงยศ กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน เฮลิคอปเตอร์ชุดนี้ของ ทส. ยังทำหน้าที่ในภารกิจการขนส่งน้ำดื่มและอาหาร เพื่อนำไปส่งมอบยังพี่น้องประชาชนเนื่องจากพี่น้องในพื้นที่หาดใหญ่ และภาคใต้ จำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ และยังมีความต้องการอาหารและน้ำดื่มอีกจำนวนมาก
“เนื่องจากหลายพื้นที่ในภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูง มาก ไม่สามารถนำรถบรรทุกขนาดใหญ่ หรือเรือเล็ก นำอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็นเข้าไปส่งมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชนได้ จึงจำเป็นต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ ในการลำเลียงสิ่งของเหล่านี้ ส่งถึงมือพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด เพราะในหลายพื้นที่ที่น้ำท่วมสูง พี่น้องประชาชนมีอาหารไม่เพียงพอ หรือบางจุดขาดน้ำและอาหารมาหลายวันแล้ว ท่านรองนายกฯ สุชาติ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงสั่งการให้เร่งดำเนินการสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด“ นายเกรียงยศ กล่าว