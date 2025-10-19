ย้อนรอยจีนจับกุมคนขับรถเข้าซังเต หลัง “ขวางรถพยาบาล” ทำคนชราเสียชีวิต

เมื่อเดือนธันวาคม 2567 สื่อจีนรายงานเหตุสะเทือนใจในเมืองหลางฝาง มณฑลเหอเป่ย หลังรถยนต์ส่วนบุคคลคันหนึ่งจอดขวางทางรถพยาบาลที่กำลังปฏิบัติภารกิจเร่งด่วน ส่งผลให้ผู้ป่วยสูงอายุเสียชีวิตเนื่องจากพลาด “ช่วงเวลาช่วยชีวิตทองคำ”โดยรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งในเขตชุมชนปฏิเสธที่จะหลีกทางให้รถพยาบาลที่กำลังนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาล แม้เจ้าหน้าที่พยาบาลจะบีบแตรและตะโกนขอทางหลายครั้ง แต่รถเก๋งยังคงขวางอยู่ ทำให้รถพยาบาลต้องถอยหลังและเสียเวลาอันมีค่าหลายนาที
ญาติของผู้ป่วยเปิดเผยในกลุ่ม WeChat ของชุมชนว่า “รถพยาบาลคันนั้นคือที่พาคุณตาของผมไปโรงพยาบาล แต่เพราะเสียเวลาในตอนนั้น ท่านจึงพลาดโอกาสในการช่วยชีวิต และเสียชีวิตในช่วงเช้าวันที่ 7 ธันวาคม”
หลังคลิปเหตุการณ์ถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ มีผู้เข้าชมหลายล้านครั้ง และชาวเน็ตจีนต่างแสดงความโกรธแค้นอย่างรุนแรง โดยบางคนเรียกร้องให้ “ลงโทษขั้นสูงสุด” กับผู้ขับรถดังกล่าว
สำนักงานตำรวจได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในถนนของหมู่บ้านจริง และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสอบสวนทันที โดยอ้างอิงตามกฎหมายว่าด้วยการลงโทษการบริหารรักษาความสงบแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะนี้ได้มีคำสั่งควบคุมตัวทางปกครองต่อคนขับรถเก๋งแล้ว
ด้านทนายความระบุว่า หากพิสูจน์ได้ว่าผู้ขับรถจงใจไม่หลีกทางให้รถพยาบาล ถือเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสงบ มีโทษตั้งแต่การ ตักเตือน ปรับเงิน หรือจำคุกและหากมีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันว่าการขวางรถทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต คนขับอาจต้อง รับผิดชอบทางแพ่งในการชดใช้ค่าเสียหาย
อย่างไรก็ตาม หากตรวจสอบพบว่าผู้ขับรถ “จงใจ” ขวางรถพยาบาลโดยรู้ว่ามีผู้ป่วยอาการหนักอยู่ในนั้น และมีเจตนาทำให้ไม่สามารถรับการช่วยเหลือได้ทันเวลา ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจริง อาจเข้าข่าย “ความผิดฐานฆ่าคนโดยเจตนา” ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต
ที่มา: 大象新闻 / 河北广播电视台 / 新京报,