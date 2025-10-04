"อิ๊งค์" เปลี่ยนแผน งดช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมกาญจน์ ลงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุตรดิตถ์-พิษณุโลกพรุ่งนี้

“แพทองธาร” เตรียมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุตรดิตถ์- พิษณุโลกพรุ่งนี้ ยกเลิกกำหนดการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม สส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทยออกไปก่อน
นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยกเลิกกำหนดการลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อช่วยพล.อ.ชินวัฒน์ แม้นเดช ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม สส. กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย หาเสียง ในวันพรุ่งนี้ เวลา 15.00 -16.00 น. เวทีปราศรัยและพบปะมวลชน ณ วัดเขารักษ์ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
โดยเปลี่ยนไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพิษณุโลก ที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างหนักในหลายพื้นที่ ส่วนการลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสส. กาญจนบุรี จะมีการกำหนดวันลงพื้นที่ใหม่อีกครั้งเนื่องจากยังมีเวลาหาเสียง แต่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมยังรอการช่วยเหลืออยู่ โดยเบื้องต้น สส.เพื่อไทย ในพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนไปก่อนแล้ว ทั้งการประสานใช้รถขุดทางระบายน้ำ ทำคันกั้นน้ำ แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนช่วยประสานดูแลพื้นที่อพยพให้ประชาชนตลอดหลายวันที่ผ่านมา