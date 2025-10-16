xs
xsm
sm
md
lg

“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ควัก 1 ล้าน มอบให้ “บุ๋ม ปนัดดา” ช่วยน้ำท่วม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างรายได้มหาศาลให้กับทั้งตัวเอง​และพ่อค้าแม่ค้ามาเยอะแล้ว​ ล่าสุด​ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุไปหยิบเงินสด​ 1 ล้านบาทมามอบให้กับ​ “ดร.บุ๋ม​​ปนัดดา​ วงศ์ผู้ดี” กลางไลฟ์สดไปเลย​ บอกว่าไม่มีเวลาไปหา​ และบุ๋มก็มาร่วมไลฟ์พอดี​ เลยขอถือโอกาสนี้มอบเงินให้​ ไม่ว่าจะเอาไปช่วยน้ำท่วมหรือชายแดนก็แล้วแต่บุ๋ม

ด้านบุ๋มถึงกับน้ำตาซึม​ บอกว่าตอนนี้กำลังช่วยเหลือน้ำท่วมที่จ.อุตรดิตถ์​ ตนลงเงินไปแล้ว​ 1 แสนบาท​ แต่ไม่พอ​ พอลงพื้นที่จริงๆ​ พบว่ามีบ้านเป็นร้อยหลังคาเรือนที่จมมิดหายไปกับน้ำ​ ที่มาร่วมไลฟ์คราวนี้ก็เพื่อมาขอสมทบทุนจากคนในไลฟ์​ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนต่อไป​ โดยเงินก้อนนี้เรียกว่าช่วยได้มากทีเดียว​












“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ควัก 1 ล้าน มอบให้ “บุ๋ม ปนัดดา” ช่วยน้ำท่วม
“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ควัก 1 ล้าน มอบให้ “บุ๋ม ปนัดดา” ช่วยน้ำท่วม
“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ควัก 1 ล้าน มอบให้ “บุ๋ม ปนัดดา” ช่วยน้ำท่วม
“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ควัก 1 ล้าน มอบให้ “บุ๋ม ปนัดดา” ช่วยน้ำท่วม
“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ควัก 1 ล้าน มอบให้ “บุ๋ม ปนัดดา” ช่วยน้ำท่วม
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น