“เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ควัก 1 ล้าน มอบให้ “บุ๋ม ปนัดดา” ช่วยน้ำท่วม

สร้างรายได้มหาศาลให้กับทั้งตัวเองและพ่อค้าแม่ค้ามาเยอะแล้ว ล่าสุด “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุไปหยิบเงินสด 1 ล้านบาทมามอบให้กับ “ดร.บุ๋มปนัดดา วงศ์ผู้ดี” กลางไลฟ์สดไปเลย บอกว่าไม่มีเวลาไปหา และบุ๋มก็มาร่วมไลฟ์พอดี เลยขอถือโอกาสนี้มอบเงินให้ ไม่ว่าจะเอาไปช่วยน้ำท่วมหรือชายแดนก็แล้วแต่บุ๋ม
ด้านบุ๋มถึงกับน้ำตาซึม บอกว่าตอนนี้กำลังช่วยเหลือน้ำท่วมที่จ.อุตรดิตถ์ ตนลงเงินไปแล้ว 1 แสนบาท แต่ไม่พอ พอลงพื้นที่จริงๆ พบว่ามีบ้านเป็นร้อยหลังคาเรือนที่จมมิดหายไปกับน้ำ ที่มาร่วมไลฟ์คราวนี้ก็เพื่อมาขอสมทบทุนจากคนในไลฟ์ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนต่อไป โดยเงินก้อนนี้เรียกว่าช่วยได้มากทีเดียว