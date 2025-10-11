xs
“จ๊ะ อาร์สยาม” เล่าความโชคดี พ่อแม่ไม่มีหนี้ ให้เงินเดือนละแสน แต่ใช้ไม่ถึงหมื่น

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรณีดรามาในครอบครัว “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หรือ “รัชนก สุวรรณเกตุ” เปิดศึกฉะกับแม่ตัวเองอย่าง “แม่เกตุ” ปมหนี้สิน ให้เงินไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใช้ กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก

ล่าสุด “จ๊ะ อาร์สยาม นงผณี มหาดไทย” ได้โพสต์เล่าความโชคดีของตัวเอง ที่พ่อแม่ไม่เคยมีหนี้ ให้เงินเดือนละแสน แต่ก็ใช้ไม่เคยถึงหมื่น ที่เหลือเก็บเอาไว้ให้ตนอีก

“ฉันผู้เกิดมาโชคดีมาก พ่อแม่ไม่เคยเป็นหนี้ มีเท่าไรก็แบ่งเก็บ แบ่งใช้ ชีวิตที่บ้านพึ่งมามีรถยนต์ตอนจ๊ะเป็นนักร้อง…พ่อแม่ของจ๊ะมีเงินเดือนคนละ 100,000 แต่ใช้เดือนไม่ถึงหมื่น นอกนั้นเอาไปฝากธนาคาร จ๊ะพูดกับพ่อแม่เสมอ ที่ให้ เพราะอยากให้ใช้ อยากกิน อยากเที่ยว อยากได้อะไรก็ซื้อ แต่คำตอบที่ได้คือ เก็บไว้ให้หนูเล็กนั้นแหละ เพราะมันเป็นเงินของหนูเล็ก 🙏🏻”










