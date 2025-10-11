“จ๊ะ อาร์สยาม” เล่าความโชคดี พ่อแม่ไม่มีหนี้ ให้เงินเดือนละแสน แต่ใช้ไม่ถึงหมื่น

กรณีดรามาในครอบครัว “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” หรือ “รัชนก สุวรรณเกตุ” เปิดศึกฉะกับแม่ตัวเองอย่าง “แม่เกตุ” ปมหนี้สิน ให้เงินไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใช้ กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก
ล่าสุด “จ๊ะ อาร์สยาม นงผณี มหาดไทย” ได้โพสต์เล่าความโชคดีของตัวเอง ที่พ่อแม่ไม่เคยมีหนี้ ให้เงินเดือนละแสน แต่ก็ใช้ไม่เคยถึงหมื่น ที่เหลือเก็บเอาไว้ให้ตนอีก
“ฉันผู้เกิดมาโชคดีมาก พ่อแม่ไม่เคยเป็นหนี้ มีเท่าไรก็แบ่งเก็บ แบ่งใช้ ชีวิตที่บ้านพึ่งมามีรถยนต์ตอนจ๊ะเป็นนักร้อง…พ่อแม่ของจ๊ะมีเงินเดือนคนละ 100,000 แต่ใช้เดือนไม่ถึงหมื่น นอกนั้นเอาไปฝากธนาคาร จ๊ะพูดกับพ่อแม่เสมอ ที่ให้ เพราะอยากให้ใช้ อยากกิน อยากเที่ยว อยากได้อะไรก็ซื้อ แต่คำตอบที่ได้คือ เก็บไว้ให้หนูเล็กนั้นแหละ เพราะมันเป็นเงินของหนูเล็ก 🙏🏻”