ออฟฟิศวุ่นวายมาก! “ดีเจดาด้า” เผยยอดขายสุดปัง ผลจากการจ้าง “เจนนี่” ขายของให้!

ชาวเน็ตพร้อมเทใจอุดหนุนซัปพอร์ต “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ในวันที่เจ้าตัวมีปัญหารุนแรงกับ “แม่เกตุ” จนทำให้เจนนี่ปิดยอดขาย 18 ชม. ได้มากถึง 24 ล้าน ออเดอร์ลูกค้าเข้ารัวๆ ปังมาก
โดยหนึ่งในลูกค้า คือ “ดีเจดาด้า วรินดา ดำรงผล” ได้เผยให้เห็นยอดออเดอร์เป็นปึก พร้อมเขียนข้อความว่า “ผลจากการจ้างเจนนี่ไลฟ์เมื่อวานยอดทะลุ 1,000 บ้านเป็นเรื่องจริง เมื่อเช้าพนักงานแจ้งว่า Print ได้เท่านี้นะคะพี่ด้า เครื่อง Print มันร้อนต้องพักเครื่องปริ้นต์ ยังมีออเดอร์อีกเยอะเลยค่ะ ดีใจมากๆ 🥰🥰🥰 ขอบคุณนะ @janey_suwannaket น้องเก่งมากๆ เอาชนะทุกดรามา พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ พี่เป็นกำลังใจให้ นะคะ แต่ตอนนี้ออฟฟิศพี่วุ่นวายเหมือนสงครามส่งด่วนเลยค่ะ🤣🤣🤣🤣 #labonitathailand #DAJEONG #dadapashop” งานนี้คนในวงการและแฟนคลับเจ้าตัวเข้ามาเมนต์กันเพียบ ยอมรับว่าเจนนี่สุดยอดมาก