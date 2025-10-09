เดือดสุด! “แม่เกตุ” ไลฟ์ฟาด “เจนนี่” บอกให้เงินเดือนละแสน แต่ไม่ได้ให้จริง! ยันไม่เคยเข้าบ่อน แค่ลงทุนเรื่องหวย

กลายเป็นดรามาใหญ่โตไปแล้ว กรณี “แม่เกตุ” เปิดศึกกับลูกสาวตัวเอง “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ซึ่งเจนนี่เปิดแชตแม่เกตุขู่จะไลฟ์แฉตัวเอง ซึ่งต่อมาแม่เกตุได้ไลฟ์ในติ๊กต๊อก ฟาดเจนนี่ ทั้งเรื่องเงิน เรื่องบ้าน เรื่องรถ ลั่นจุกอกมาตลอด
-บ้านหนึ่งหลังที่แม่เกตุอยากได้ อยากเปิดร้านเสื้อผ้า ที่ทุกคนพูดว่าแม่เกตุเข้าบ่อน เอาตรงไหนมาพูด ไม่เคยเข้าบ่อนเลย มีคนพูด เมนต์ แม่อดทนมาตั้งแต่ปี 66 แม่เกตุไม่เคยเข้าบ่อนเลย เอาตรงไหนมาพูด แม่เกตุผิดพลาดเพราะเป็นหนี้ แม่เกตุไปลงทุน ลงทุนเรื่องหวยนี่แหละ 3-4 ปีที่ผ่านมา ลงทุนและซื้อด้วย ยอมรับ แต่เป็นหนี้ที่ไม่หมด
-เบนซ์คืนไปแล้ว ทุกวันนี้ขอรถลูกมาใช้อยู่ บ้านที่แม่เกตุอยู่ก็เป็นของลูก เงินเดือนลูกเคยพูดไปแล้ว ให้บ้างไม่ให้บ้าง เมื่อก่อน 3 ปีที่แล้ว ยอมรับแม่เกตุได้เดือนละแสนจริงๆ หลังจากมีเรื่องกันมา หยุดเงินเดือนไปสักพักใหญ่เลย
-ทำตัวเองทั้งนั้น ใช่ค่ะ รู้ค่ะ เพราะตัวเองอยากมีบ้าน อยากมีรถ
-ใครบ้างอยากให้คนอื่นมาด่าตัวเอง 3 ปีที่โดนโพสต์โดนว่ามาตลอด โดนอยู่ฝ่ายเดียวตลอด อดทนมาตลอด 3 ปี แต่ในเมื่อวันนี้ลูกเปิดแล้วก็เปิดค่ะ
-เรื่องรถมินิคูเปอร์ ทุกคนพูดว่าแม่เกตุเอาไปจำนำ เอาไปฝากเพื่อน เพราะครั้งแรกมันเป็นรถแม่เกตุค่ะ แม่เกตุเป็นคนซื้อให้ลิลลี่ค่ะ เป็นคนดาวน์ให้ลิลลี่ค่ะ แม่ผ่อนค่ะ ลิลลี่ผ่อนสลับกับแม่ แม่อยากซื้อของขวัญให้ลูก แม่ไปดาวน์มาค่ะ
-ทุกอย่างไม่ได้เป็นเหมือนที่ทุกคนเห็นทุกคนพูด ทุกคนบอกว่าแม่เกตุเป็นหนี้ ส่วนเป็นหนี้ก็เป็นหนี้ ส่วนที่ทำก็ทำ
-แม่เกตุไม่ได้เหมือนที่ทุกคนพูด บางคนเมนต์ว่าลูกให้เงินเดือน เดือนละแสน บอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้นะคะ แต่แม่เกตุปกป้อง ใครถามก็บอกว่าได้เงินเดือน เดือนละแสน แม่เกตุไม่ได้เหมือนที่ทุกคนพูด
-ส่วนเรื่องเลี้ยงหลาน ทุกวันนี้แทบไม่ได้ไปดูหลานเลย เพราะเขาไม่ให้ไปค่ะ เอาความจริง คิดถึงหลานก็ไม่ได้ไป เพราะแม่ทำตัวเอง จึงไปดูหลานไม่ได้ ถ้าแม่เป็นคนดี แล้วทำไมเขาจะไม่ให้ล่ะ รู้ตัวเองค่ะ
-บางคนว่าเราเอารถไปโน่นไปนี่ แม่เกตุซื้อเองนะคะ มันเป็นความจริงที่ต้องพูด ไม่ได้ประจบใครเลย ร้านผ้าก็ยืมเขามาลงทุนเอง เพราะอยากมีร้านผ้าเป็นของตนเอง ซื้อรถก็ยืมเขามา พูดไปก็แค่นั้น จบแค่นี้ค่ะ