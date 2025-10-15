xs
สุดจริง ประมูลเสื้อ “โดม ปกรณ์ ลัม” ใส่รีวิวช่วยแบรนด์เล็กๆ พุ่ง 1.5 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นโมเมนต์ฮาๆ หลังจากที่ “โดม ปกรณ์ ลัม” มาไลฟ์สดขายสินค้าเกี่ยวกับเซรั่มใส่ผมในเทศกาล “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ โดยเจนนี่กับ บูม หมูทะ ออกอาการปลื้มโดมเป็นอย่างมาก เข่าอ่อน ขาทรุดตลอดเวลา ซึ่งแป๊บเดียว สินค้า 5,000 บ้านก็ขายหมดเกลี้ยงใน 2 นาที 

งานนี้ เจนนี่ เลยขอให้โดมช่วยขายสินค้าแบรนด์เสื้อผ้า ซึ่งเป็นแบรนด์เล็กๆ ของแม่ค้า ซึ่งโดมเต็มใจช่วยเต็มที่ ถึงขั้นนำเสื้อมาใส่รีวิวให้ด้วย ทำแฟนๆ ในไลฟ์สดเรียกร้องอยากประมูลเสื้อตัวดังกล่าว เจนนี่เลยปิ๊งไอเดียนำไปโพสต์ให้เอฟซีและลูกค้าประมูล โดยเงินจะนำไปมอบให้เด็กกำพร้า เริ่มต้นที่ 1 พันบาท ปรากฏว่ามีคนเข้ามาประมูลถล่มทลาย จนยอดประมูลพุ่งไปที่ 1.5 ล้านบาท โอ้มายก๊อด!






















