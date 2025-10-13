โค่นทุกแบรนด์ “กระแต อาร์สยาม” ไลฟ์ 20 นาที ฟาด 31 ล้าน “เจนนี่” ฟันค่าคอมฯ 6.8 ล้าน “ยิว” จูบเมียให้รางวัล

เป็นอีกแบรนด์ที่แฟนๆ ตั้งตารอ สำหรับ KATHY AMREZ COSMETICS (เครื่องสำอาง) และ KATHY LABZ (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร) ของ “กระแต อาร์สยาม” หรือ “แตร บุญยะเลี้ยง” ที่ไลฟ์สดกับ “เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ” หรือ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” ซึ่งเพียงแค่ 20 นาที ก็ขายได้ทั้งหมด 137,000 ออเดอร์ ยอดขาย 31 ล้านบาท ทำกระแตต้องจ่ายค่าคอมฯ ให้เจนนี่ 6.8 ล้านบาท งานนี้ ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว ถึงขั้นจูบแก้มเมียเป็นรางวัล ด้านกระแตเห็นแล้วอดไม่ได้ เลยถามโตชิ หวานใจบ้างว่า “ที่รักเขาเก่งไหม” โตชิเลยหอมแก้มกระแตจ๊วบใหญ่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
อย่างไรก็ตาม เจนนี่ตัดจบที่ 31 ล้าน แต่แบรนด์กระแต พุ่งสู่ 40 ล้านในเวลาไม่นาน นอกจากนี้ เจนนี่ยังขอให้กระแต ช่วยขายแบรนด์เล็กๆ ให้สองแบรนด์ ซึ่งกระแตก็ยินดีขายให้ โดยกระแตเผยว่าปกติตนเองไม่ได้ไลฟ์บ่อยๆ เพราะของไม่มีขาย และไม่มีตัวเลขมาจากบ้าน ไม่คาดหวัง หวังแค่ทุกคนสนุก อยากให้ทุกคนใช้ลิป ขณะที่ยิวเผยว่า ตั้งแต่ขายมา แบรนด์กระแตเป็นแบรนด์แรกที่ขายได้แสนกว่าออเดอร์ เรียกว่าเยอะที่สุด