ป.ป.ช.เผยคดีถุงยังชีพ “พีระพันธุ์” อยู่ชั้นแก้ข้อกล่าวหาตามกรอบ แจงเองหรือส่งเอกสารได้ไม่มีคดีอื่นอีก

“สาโรจน์” เผย คดีถุงยังชีพ “พีระพันธุ์” อยู่ในชั้นแก้ข้อกล่าวหา ยังอยู่ตามกรอบเวลา สามารถชี้แจงเองหรือส่งเอกสารแทนได้ไม่มีคดีอื่นเพิ่มเติม
วันนี้ (15 ส.ค.) นายสาโรจน์ พึงรำพรรณ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีกล่าวหา นายพีระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กระทำฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง กรณีแจกถุงยังชีพช่วยเหลือน้ำท่วม แปะรูปภาพและชื่อของตนเองอยู่อยู่บนถุงยังชีพ จากการสนับสนุนจากรัฐวิสาหกิจ ว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จากนี้ขึ้นอยู่กับว่านายพีระพันธุ์จะเข้ามาแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจา หรือทำหนังสือแจ้งแทน ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานฯ ได้ส่งหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาให้กับนายพีระพันธุ์ไปแล้ว เนื่องจากเจ้าตัวไม่เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา
สำหรับขั้นตอนการแก้ข้อกล่าวหา นายสาโรจน์ ย้ำว่าขณะนี้ยังอยู่ในกรอบเวลาตามระเบียบของ ป.ป.ช. ส่วนการชี้มูลความผิด ในคดีอื่นๆ นั้น นายสาโรจน์ ระบุว่า ยังไม่มีการชี้มูลเรื่องใดเพิ่มเติม